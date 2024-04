Cepe aprova, por unanimidade, a resolução que institui o processo seletivo 60mais na UnB

Foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) a resolução que institui processo seletivo para ingresso de pessoas idosas na Universidade de Brasília. Outra proposta foi apresentada, na qual muda a forma de avaliação nos processos de transferência facultativa e para portadores de diploma de curso superior e outra que inclui as licenças maternidade, paternidade, adotante e saúde na pontuação das atividades docentes para fins de promoção e progressão funcional.

O decano de Ensino de Graduação, Diêgo Madureira, apresentou um breve histórico sobre o primeiro processo seletivo UnB 60mais, cujas provas foram aplicadas em 28 de janeiro. “A primeira edição permitiu a muitas pessoas não apenas retomar antigos projetos e sonhos, como ressignificar suas próprias vidas, representando, para muitos, um resgate de dignidade e autoestima. A possibilidade de amplificar a troca de experiência intergeracional no ambiente acadêmico é um efeito adicional dessa política”, pontuou.



O vice-reitor Enrique Huelva, presidente do Cepe, contou que, quando fez sua graduação, na Alemanha, na década de 1990, compartilhou as salas de aula com estudantes com mais de 60 anos. “Vocês não imaginam o quanto isso enriquece o processo de ensino e aprendizagem. A inclusão e a diversidade na universidade são benéficas para todos”, salientou.

Diêgo Madureira contou que a perspectiva do Decanato de Ensino de Graduação (DEG) – unidade que propôs a medida –, quando lançou o edital, era de 500 a mil inscritos para concorrer às 136 vagas, em 37 cursos. “A expectativa do número de inscritos foi significativamente superada, com um total de 3.014 candidatos”, disse. O processo classificou 1.531 pessoas. Treze alcançaram a nota máxima na avaliação.

A vice-diretora da Faculdade UnB Planaltina (FUP), Cynthia Bisinoto, parabenizou a iniciativa, que faz parte da Política de Envelhecimento Saudável, Participativo e Cidadão (PESPC). “É muito belo nossa Universidade fazer essa caminhada. Recebemos estudantes 60mais na FUP. Agora, vem o próximo passo, que é garantir a inclusão e a permanência. São perfis distintos, com questões de tecnologia, de locomoção”, ponderou.

No Departamento de Engenharia Florestal (EFL), os discentes desenvolveram uma ação para acolher os calouros 60mais. “Recebemos dez estudantes, e os alunos do Centro Acadêmico construíram um programa de apadrinhamento para que os mais jovens ajudem os mais velhos. Está sendo uma experiência muito boa”, contextualizou o professor Ricardo de Oliveira Gaspar.

A resolução aprovada pelo Cepe estabelece que o processo seletivo será realizado semestralmente. Apenas pessoas com 60 anos ou mais são elegíveis para as vagas ofertadas, cuja modalidade é de vaga extraordinária. O documento estabelece ainda que a avaliação deverá ser uma prova de redação em língua portuguesa. A resolução será disponibilizada nesta matéria tão logo seja publicada.

OUTRAS SELEÇÕES – A fim de tornar mais eficiente o preenchimento de vagas remanescentes na graduação por meio dos processos de transferência facultativa (TF) e para portador de diploma de nível superior (DCS), o DEG apresentou uma proposta de alteração da Resolução do Cepe nº 053/2022, que trata do assunto.

O texto original estabelece que os critérios para seleção e classificação “terão como base o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)”. A sugestão é para que seja adotado o procedimento de seleção simplificado, baseado em análise de redação em língua portuguesa, a exemplo do processo seletivo 60mais.



A justificativa para tal mudança é que a utilização da nota do Enem exclui a maioria dos candidatos portadores de diploma, por não terem participado de edições mais recentes do Exame, de acordo com estudos feitos pelo DEG. No caso da transferência facultativa, a barreira se dá na medida em que as instituições de origem não utilizam o Enem nos processos seletivos.



CARREIRA DOCENTE – Outra proposta de mudança apresentada ao Conselho foi na Resolução do Cepe nº 0179/2017, que versa sobre os critérios e normas para fins de promoção e progressão funcional na carreira de Professor do Magistério Superior. A sugestão é de incluir as licenças maternidade, paternidade, adotante e saúde na contagem de pontos para a progressão na carreira, em que a docente ou o docente poderá obter 1/24 da pontuação de referência por mês de afastamento. O objetivo do ajuste é evitar que haja prejuízos na progressão funcional, principalmente das docentes em usufruto do direito à licença maternidade.

*Com informações da ASCOM UnB