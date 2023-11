CPI ouve major líder de acampamento golpista

Depois desta sessão, a CPI deve ouvir o coronel da PMDF Reginaldo de Souza Leitão, que era chefe do Centro de Inteligência da corporação no dia 8 de janeiro

Em reta final, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) que investiga o ocorrido em 8 de janeiro de 2023, em Brasília, quando vândalos invdiram prédios da Praça dos Três Poderes, ouve hoje (9) Cláudio Mendes dos Santos, major da reserva da Polícia Militar do DF (PMDF) que liderou o acampamento golpista em frente ao Quartel-General do Exército. A oitiva está marcada para às 10h.

O depoimento de Cláudio Mendes estava previamente marcado para 19 de outubro, mas ele alegou ter passado mal, e a sessão precisou ser remarcada. Depois desta sessão, a CPI deve ouvir o coronel da PMDF Reginaldo de Souza Leitão, que era chefe do Centro de Inteligência da corporação na fatídica data.