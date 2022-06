CPI dos maus-tratos aos animais aprova relatório final

Roosevelt destacou que entre as dificuldades para realização do relatório estava a negativa em conseguir representante do corpo de bombeiros

A última reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos maus-tratos aos animais do Distrito Federal foi realizada nesta terça-feira (21/6). O encontro contou com a presença dos deputados, Iolando (MDB), Roosevelt Vilela (PL), e Daniel Donizet (PL), o relatório final da CPI foi aprovado com três votos a favor e duas ausências.

Os principais fatores de desrespeito aos animais identificados pela Comissão durante seu período de atividades foram a falta de conscientização da população sobre o direito dos animais, a baixa quantidade de campanhas públicas acerca do assunto, estrutura pública deficitária para cuidar dos animais e a pouca oferta de políticas de controle de natalidade e vacinação. Outra questão muito levantada foi a falta de educação ambiental na prevenção de crimes contra o meio ambiente e contra os animais.

Roosevelt Vilela destacou que entre as dificuldades para realização do relatório estava a negativa em conseguir representante do corpo de bombeiros para compor a equipe e auxiliar na composição do documento. O relatório final com diversas recomendações da Comissão ficará disponível para acesso público e também será dirigido ao Poder Executivo do DF, ao Ministério Público do DF e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para as devidas providências.

Daniel Donizet, presidente da CPI, reforçou a importância da efetivação dos encaminhamentos apresentados no relatório. “Entendo que essas recomendações se forem efetivamente atendidas, poderemos eliminar ou diminuir muito os casos de maus-tratos no Distrito Federal.”

*Com informações de Isabella Almeida – Agência CLDF