CPI da CLDF recebe hoje Flávio Silvestre, major da PMDF

Após o recesso parlamentar, a Comissão Parlamentar de inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos, da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), volta a se reunir hoje para seguir com a investigação dos ataques às sedes dos três Poderes em 8 de janeiro, em Brasília, além dos atos de vandalismo na capital em 12 de dezembro. E hoje, quem depõe é Flávio Silvestre de Alencar, major da Polícia Militar do DF (PMDF).

Desde que começaram as investigações, ele foi preso duas vezes pela Polícia Federal, em fases distintas da ‘Operação Lesa Pátria’, sob suposta omissão no 8 de Janeiro. Imagens mostraram o major descendo de uma viatura e ordenando a retirada do Batalhão de Choque na lateral do Congresso Nacional, liberando o acesso dos vândalos ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Para a PF, Flávio justificou o recuo dizendo que pretendia resgatar o coronel Fábio Augusto Vieira, comandando-geral da corporação, e outros policiais feridos.

Além disso, foram encontradas mensagens de texto que mostram que o major pediu para que militares deixassem os manifestantes invadirem o Congresso Nacional.

O depoimento do major da PMDF está previsto para começar às 10h, na CLDF, com transmissão pelo canal do YouTube. A CPI se reúne toda quinta-feira, e já estão previstos pelo menos outros cinco depoimentos para o mês de agosto.

3/8: Flávio Silvestre de Alencar, major da Polícia Militar do Distrito Federal;

10/8: Anderson Gustavo Torres, ex-Ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;

17/8: Leonardo de Castro Cardoso, diretor do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal;

31/8: Reginaldo de Souza Leitão, Coronel da Polícia Militar do Distrito Federal.