CPI contra atos antidemocráticos se reúne pela 1ª vez

A partir de março, a CPI irá se reunir nas quintas-feiras, sempre às 10h, no Plenário da Câmara Legislativa do DF (CLDF)

Na manhã desta terça-feira (14), o grupo formado para montar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e investigar os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília nos dias 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023 se reuniu pela primeira vez no Plenário da Câmara Legislativa do DF (CLDF).

Ao falar, o Pastor Daniel de Castro afirmou que o objetivo da CPI não é passar a mão de ninguém, e que espera que, após a ivnestigalção, o Ministério Público condene os culpados. Ele e Paula Belmonte, que é suplente de Jaqueline Silva, formam o bloco “A Força da Família”, e pediram para que os direitos humanos daqueles que foram presos durante os atos antidemocráticos fossem respeitados.

Robério Negreiros também foi bem participativo na reunião, e disse que a CPI foi fundada para investigar. “Não importa se é de direita ou esquerda, não haverá parcialidade. O trabalho é coletivo. A CPI não pode ser palco para qualquer tipo de politicagem, e servirá também para defender a imagem do DF, que foi manchada por esses atos de pessoas qeu vieram, em sua maioria, de fora”, disse ele.

Presidente da CPI, Chico Vigilante, com unanimidade dos presentes, marcou as reuniões para serem realizadas sempre nas quintas-feiras, às 10h, a partir de março. Anderson Torres e Fernando de Souza Oliveira, secretário e vice de Segurança do DF durante os ataques de 8 de janeiro, serão convocados para depor.

Confira o colegiado da CPI:

Bloco “A Força da Família” (Agir, PP, Avante, Cidadania, PMN)

Jaqueline Silva (Agir) – titular

Paula Belmonte (Cidadania) – suplente

Pastor Daniel de Castro (PP) – titular

Pepa (PP) – suplente

Bloco “União Democrática” (PSD, União, Republicanos)

Robério Negreiros (PSD) – titular

Martins Machado (Republicanos) – suplente

MDB

Hermeto (MDB) – titular

Iolando (MDB) – suplente

PL

Joaquim Roriz Neto (PL) – titular

Roosevelt Vilela (PL) – suplente



PT

Chico Vigilante (PT) – titular

Gabriel Magno (PT) – suplente

PSOL/PSB

Fábio Felix (PSOL) – titular

Dayse Amarilio (PSB) – suplente