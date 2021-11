Covid já infectou mais de 516 mil pessoas no DF

Do total de 516.470 mil casos, 10.957 (2,1%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 504.168 (97,6%) estão recuperados

De acordo com os boletins informativos publicados pela Secretária de Saúde do DF, desde o início da pandemia, 516.470 pessoas já foram infectadas pela Covid-19 na capital e, nesta segunda-feira (15), 1.345 casos estão ativos.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (52.727), Plano Piloto (52.085) e Taguatinga (39.997).

Do total de 516.470 mil casos, 10.957 (2,1%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 504.168 (97,6%) estão recuperados. Do total de óbitos, 957 eram moradores de outros estados.

Boletins de casos e óbitos por covid-19 serão publicados só em dias úteis

A Secretaria de Saúde do DF informou que os boletins de casos e óbitos por covid-19 serão publicados somente nos dias úteis, sem divulgação em finais de semana e feriados.

A medida ocorre devido à queda de captação dos dados em dias não úteis. Por esse motivo, os laboratórios particulares compilam as informações e as encaminham no dia útil seguinte.