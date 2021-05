Covid: DF tem 898 novos casos e 20 óbitos em 24h

Desde o início da pandemia, 396.985 pessoas já foram infectadas na capital, sendo que 95,8% (380.224) deste número estão recuperados

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 898 novos diagnósticos de Covid-19 e 20 mortes. Desde o início da pandemia, 396.985 pessoas já foram infectadas na capital, sendo que 95,8% (380.224) deste número estão recuperados. Do total de casos, 8.442 (2,1%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus.

Do total de óbitos notificados, apenas um homem faleceu hoje. De acordo com o relatório, dos óbitos registrados hoje e que ocorreram anteriormente, seis eram do sexo feminino e 14 eram do sexo masculino.

Em relação ao dia anterior, quando foram registrados 874 novos casos, houve um aumento no número de contaminados. O Índice de transmissibilidade, porém, apresentou aumento e está em 1,1. Vale lembrar que, acima de 1, a taxa indica que a pandemia está tendendo a avanças. Em momento mais crítico da pandemia, o índice chegou a 1,38.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (44.124), Plano Piloto (37.852) e Taguatinga (31.782). A maior taxa de mortalidade está empatada entre Ceilândia (3%), com 44.124 casos e 1.331, e Planaltina (3%), com 14.065 e 435 óbitos.

Os dados ainda mostram que, do total de mortes, 709 não eram residentes da capital, sendo, 610 de Goiás (entorno), um do Acre, dois do Amapá, vinte e oito do Amazonas, onze da Bahia, dois do Maranhão, seis do Mato Grosso, vinte e seis de Minas Gerais, um do Piauí, três do Rio de Janeiro, quatro de Rondônia, sete de Roraima, um de Santa Catarina, cinco de São Paulo e dois do Tocantins.