Covid: DF não registra óbitos nesta segunda-feira (29)

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 138 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 517.746 pessoas já foram infectadas na capital e, nesta segunda-feira (29), 762 casos estão ativos.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (56.190), Plano Piloto (52.253) e Taguatinga (40.063) . Nas últimas 24 horas foram registrados 9 óbitos, sendo que, deste total, nenhum faleceu nesta segunda-feira.

De acordo com a Secretaria de Saúde, “até o fechamento do boletim, não houve a notificação de óbitos ocorridos na data de hoje”.

Do total de 517.746 mil casos, e 11.035 (2,1 %) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 505.949 (97,7%) estão recuperados. Do total de óbitos, 957 eram moradores de outros estados.

Com relação ao local de residência dos casos, 458.006 (88,5%) residem no DF e 36.246 (7,0%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.

Taxa de Transmissão R(t)

Atualmente, o DF tem o R(t) de 0,81. Se R(t) for menor que 1, a epidemia tende a acabar, para R(t) maior que 1, a epidemia avança. É necessário avaliar os resultados obtidos pelo cálculo do R(t) em conjunto com outros indicadores epidemiológicos e assistenciais, pois o método possui limitações.

Confira a data de ocorrência dos óbitos registrados no boletim de hoje (29)

31/08/2021 1

17/10/2021 1

03/11/2021 1

12/11/2021 1

23/11/2021 1

26/11/2021 2

27/11/2021 2