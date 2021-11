Covid: casos e óbitos serão publicados só em dias úteis

Novidade na divulgação dos boletins de casos e óbitos por covid-19 na capital. A Secretaria de Saúde informou que os documentos serão disponibilizados somente nos dias úteis, sem divulgação em finais de semana e feriados. Tal medida ocorre pela queda de captação dos dados em dias não úteis. Por esse motivo, os laboratórios particulares compilam as informações e as encaminham no dia útil seguinte. Neste final de semana, já não haverá publicação dos boletins. Com informações da Agência Brasília