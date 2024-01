Corrida de Reis 2024 altera trânsito da área central de Brasília

A partir das 14h, as vias S1 e N1 terão interdições no trecho entre a Catedral Rainha da Paz e a Catedral de Brasília

O trânsito no Distrito Federal será alterado na região central em razão da 51ª Corrida de Reis, que ocorrerá no próximo sábado (27). Agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vão atuar, em parceria com a Polícia Militar, para garantir segurança aos atletas que participarão dos percursos de 6 km e de 10 km, ocupando as vias N1 e S1 no Eixo Monumental e na Esplanada dos Ministérios até altura da Catedral.

A partir das 14h, as vias S1 e N1 terão interdições no trecho entre a Catedral Rainha da Paz e a Catedral de Brasília. Os acessos a essas vias também ficarão fechados durante todo o evento. A previsão de liberação da via S1 é a partir das 19h e da via N1, às 21h, após a cerimônia de premiação que será no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson.

As vias S1 e N1 (da Praça do Buriti até a ligação antes da Catedral Rainha da Paz) ficarão sob a responsabilidade da PMDF, enquanto a via N1 (da Praça do Buriti até a Esplanada dos Ministérios) ficará sob os cuidados do Detran-DF. A via S1, no trecho entre o Buriti e a Catedral Rainha da Paz será fechado totalmente entre as 16h45 e 19h.

Estacionamento

As principais opções de estacionamento são: Anexo do Palácio do Buriti, Setor de Autarquias Municipais e Parque da Cidade. Também há a possibilidade de estacionar no Shopping ID, Setor Hoteleiro Norte, Setor de Rádio e TV Norte, Complexo da Feira da Torre, Planetário, Brasil 21, TJDFT, CLDF, MPDFT e Setor de Rádio e TV Sul.

O Detran-DF orienta os atletas para chegar com antecedência e não estacionar de forma irregular ou em locais proibidos pela sinalização, lembrando sempre que “Paz no trânsito começa por você”.

*Com informações da Agência Brasília