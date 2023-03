Corrida das Pontes do Lago Sul chega à 30ª edição neste domingo (19)

Mil atletas nacionais e locais são esperados para o percurso de 8,5 km, com passagem por pontos turísticos da cidade

Em meio à retomada das corridas de rua no Distrito Federal, a cidade recebe neste domingo (19) a 30ª Corrida das Pontes do Lago Sul. A competição é conhecida pelo percurso de 8,5 quilômetros com passagem por pontos turísticos da cidade. Cerca de mil atletas nacionais e locais devem participar da prova, que conta com apoio da Secretaria de Turismo (Setur).

A largada será a partir das 7h no estacionamento externo da Associação Atlética Banco de Brasília (AABR), no Trecho 1 do Setor de Clubes Sul, em direção à Ponte das Garças. O encerramento também será neste local, após a passagem pela Ponte Honestino Guimarães.

“É um percurso agradabilíssimo que passa bem próximo ao Lago Paranoá”, ressalta o idealizador da corrida, Maurício Cavalcanti, que aponta outro diferencial da prova: a quilometragem. “As medidas tradicionais são 5 km, 10 km, meia maratona [21 km] e maratona [42 km]; colocar 8,5 km é uma forma de incentivarmos quem corre 5 km a alcançar 8,5 km e quem corre 10 km a correr mais forte”, explica.

Economia aquecida

O apoio do Governo do Distrito Federal (GDF) se deve ao fato de a corrida estimular o turismo na cidade. “A nossa percepção turística do evento é a própria movimentação dos bares e restaurantes ao redor, além dos pontos turísticos”, analisa a assessora de produção e criação de eventos e integrante da comissão de fomento da Setur, Bia Freitas.

O secretário de Turismo, Cristiano Araújo, lembra que eventos como a 30ª Corrida das Pontes são aliados na atração de visitantes: “Brasília é uma cidade com estrutura para as práticas esportivas, e a presença de competidores vindos de todos os estados do país vai gerar movimentação para toda a cadeia produtiva, garantindo mais emprego e renda para a cidade”. São aguardados mais de 200 atletas de fora do Distrito Federal.

Serviço

30ª Corrida das Pontes do Lago Sul

→ Domingo (19), às 7h. Ponto de partida e chegada: estacionamento externo do clube da AABR. Mais informações neste link.

Com informações da Agência Brasília