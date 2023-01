Corrida da Virada ocorre neste domingo (22) em Brasília

Com inscrições ainda abertas, a corrida terá percursos de 5km e de 10 km. A expectativa é de que mil corredores participem

A capital federal recebe no próximo domingo, 22 de janeiro, o projeto “Circuito de Rua – Corrida da Virada”, a partir das 07h. A expectativa é de que mil corredores participem do evento idealizado pela Associação Luta Pela Vida, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Os pontos de partida e chegada serão em frente ao Shopping Popular, localizado no Parque Ferroviário do DF.

O evento contará com duas opções de percursos, uma de 5 km e outra de 10 km, para cerca de mil corredores. E também haverá a modalidade de corrida para PCD’s (andantes) com premiação em troféu e dinheiro para o 1º, 2º e 3º colocado e para os demais até o 5º lugar.

Alteração na data

O evento aconteceria no dia 31 de dezembro, mas foi adiado após recomendação da Secretaria de Segurança Pública do DF levando em conta os eventos políticos marcados para o início do ano, como a posse presidencial e a posse do governador do DF reeleito, Ibaneis Rocha, além da festa da virada.

Os corredores que já realizaram a inscrição poderão participar da corrida na nova data sem nenhum custo adicional. Aos atletas que não conseguirem participar no dia 22 de janeiro, podem solicitar o reembolso por meio do link: help.centraldacorrida.com.br/reembolso.

Dúvidas, informações e solicitações serão respondidas por meio do e-mail [email protected] e também pelo telefone (61) 99325-2216.

Serviço:

Circuito de Rua – Corrida da Virada

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data: 22 de janeiro

Horário: a partir das 07h

Onde: os pontos de partida e chegada serão em frente ao Shopping Popular, localizado no Parque Ferroviário do DF

Dúvidas e mais informações: [email protected] e (61) 99325-2216