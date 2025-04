Corrida contra a violência de gênero

CARLIANE GOMES

[email protected]

No próximo domingo (27), acontece a 2ª edição do Circuito Brasiliense da Mulher – Corrida e Caminhada. Um projeto que une esporte, cultura e cidadania na luta contra a violência de gênero. A iniciativa, organizada pelo Instituto Contexto Social (ICONS), em parceria com a Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF), tem largada prevista para às 7h e busca promover conscientização, empoderamento feminino e igualdade de direitos. As inscrições para o evento, reservado para crianças, jovens e adultos, esgotaram em menos de 1h, a expectativa é que reúna cerca de 5.500 participantes.

Bárbara Monteiro, do Instituto Contexto Social, é a coordenadora da parceria e afirma que o objetivo é unir forças no combate à violência contra a mulher. Segundo ela, o Circuito Brasiliense da Mulher é mais do que uma corrida, mas um movimento de resistência e representatividade que busca garantir a participação de mulheres “cis” e “trans” de todas as idades, origens étnicas, culturais, socioeconômicas e habilidades disicas, promovendo a inclusão e a diversidade. Além de incentivar a prática de atividades físicas e adoção de hábitos saudáveis entre as mulheres, contribuindo para o bem-estar físico, mental e emocional. “Promover a participação das mulheres na vida cultural, mediante o acesso aos meios de produção, aos eventos, em espaços ocupados majoritariamente ocupados por homens, observando-se sempre suas especificidades”, destacou.

Monteiro reforça que, reunindo atletas profissionais, amadores e pessoas com deficiência (PCD), a ação inclui cadeirantes, atletas andantes com mobilidade reduzida e participantes com deficiência visual e intelectual, e o público infantil. “Haverá a participação da Banda de percussão Batalá, professores de Zumba e Fit Dance, a cantora voz e violão Carla Neves e um espaço Kids”.

A programação está repleta de atividades para toda família: carrocinha de pipoca, algodão doce, água, tobogã inflável, piscina de bolinhas, pula-pula inflável e cama elástica, entre muitas outras opções prometem fazer a diversão, aliada a conscientização sobre a proteção às mulheres, a ocupação para o domingo. Um fator de destaque é que quem não conseguiu se inscrever poderá ir ao local. “Pedimos que venham de camiseta branca e nos apoie nessa jornada contra o feminicídio”, pontuou a coordenadora.

Rede de conscientização

A Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) firmou um termo de fomento que estabelece a parceria institucional necessária à realização do projeto. De acordo com a pasta, em 2024, os equipamentos da SMDF acolheram cerca de 14 mil mulheres residentes no Distrito Federal. Desse total, 72 % buscaram apoio relacionado à violência doméstica e 4 % relataram ocorrências em ambientes públicos, inclusive transporte coletivo. “O Circuito é um instrumento estratégico de mobilização social e incentivo ao esporte e movimento. Ao levar milhares de pessoas às ruas em torno da pauta dos direitos das mulheres, ele amplia a visibilidade do tema, desnaturalizar a violência de gênero e reforça a mensagem de que o DF não tolera nenhuma forma de agressão contra mulheres e meninas, além de estimular um estilo de vida saudável e promover a prática de esportes às nossas brasilienses”.

Além disso, ao longo do percurso, placas temáticas exibirão mensagens de empoderamento e conscientização sobre os direitos das mulheres. A SMDF estará divulgando durante a ação: Rede de Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAMs), A Casa da Mulher Brasileira e seus serviços integrados, Programa Pró‑Equidade de Gênero e Raça para empresas, Campanha permanente contra assédio em espaços públicos e violência contra a mulher, Projetos de capacitação profissional e empreendedorismo feminino. “A Campanha BSB 65 anos ressaltando os “presentes” da Secretaria da Mulher para nossa capital, sendo o Circuito Brasiliense um deles. Apresentadas em linguagem acessível, com QR‑codes que levam diretamente aos canais de denúncia (156 opção 6 e Ligue 180)”, frisou em nota.

Saiba Mais:

Você sabe que tipo de apoio a Secretaria da Mulher oferece às vítimas de violência atualmente?

1- Atendimento psicossocial e jurídico gratuito nos Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAMs) e na Casa da Mulher Brasileira.

2- Acolhimento de urgência em abrigos sigilosos (casas de passagem)

3- Auxílio Aluguel e inclusão em programas de transferência de renda quando necessário.

4- Articulação com a DEAM, Defensoria Pública e Judiciário para medidas protetivas.

5- Cursos de autonomia econômica (qualificação, microcrédito e empreendedorismo)

Serviço – Local: Praça do Buriti, no Eixo Monumental; – Dia: 27 de abril; – A largada: 7h; – Espaço Infantil: atividades das 6h às 14h;