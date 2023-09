Corretor é preso suspeito de atirar em esposa em Samambaia

A arma foi encontrada dentro de um centro de reciclagem próximo ao local da ocorrência

Homem foi preso suspeito de tentativa de homicídio na QR 415, de Samambaia, por volta das 5h da manhã desta quarta-feira (20). Um corretor de 39 anos foi detido pelas autoridades sob suspeita de ter atirado em sua esposa, uma dona de casa de 33 anos, que foi prontamente socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional de Taguatinga.

O homem, aparentemente em desespero, abordou uma equipe da Polícia Militar e pediu aos policiais que auxiliassem sua esposa, que estava gravemente ferida na calçada de sua residência. Segundo sua versão, a esposa teria disparado contra si mesma.

Os policiais, ao questionarem o paradeiro da arma de fogo, receberam como resposta a afirmação de que o marido não sabia onde ela estava.

Contudo, a atitude do homem levantou suspeitas entre os militares, que decidiram conversar com os vizinhos. As testemunhas presentes no local afirmaram que o homem havia atirado na mulher e, posteriormente, arrastado o corpo dela até a calçada. Após o ato, ele teria fugido correndo até o fim da rua com a arma em mãos, retornando em seguida sem a mesma.

Com base nas informações obtidas, os policiais realizaram buscas na região, resultando na descoberta do revólver supostamente utilizado no crime. A arma foi encontrada dentro de um centro de reciclagem próximo ao local da ocorrência.