Corpo é encontrado no lago Paranoá

Pescador avista algo no Lago Paranoá e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) acaba identificando o corpo de um homem flutuando nesta terça-feira (09). Segundo o CBMDF a vítima estava a uma distância de 50 metros da margem do lago. De imediato foi efetuado o resgate do corpo pela equipe de mergulhadores.

O CBMDF atendeu essa ocorrência empenhando uma viatura, duas embarcações e 11 onze Militares.