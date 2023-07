Corpo é encontrado em veículo consumido por incêndio

O incêndio aconteceu próximo à Serra Dourada sentido Cascalheira, Núcleo Rural Ponte Alta, Gama.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu nesta terça-feira (11), uma ocorrência de incêndio em um carro. Junto ao veículo, em chamas, foi encontrado um corpo carbonizado ainda sem identificação.

No cenário da emergência, as equipes de socorro encontraram um veículo Renalt Megane, cor cinza, em incêndio generalizado às margens da estrada, em meio rural dentro do matagal.

Rapidamente o socorro do CBMDF iniciou o combate às chamas. A equipe de socorro que atendeu ao chamado de emergência, finalizou a extinção do incêndio enquanto realizava o resfriamento das áreas aquecidas do veículo, evitando assim a volta das chamas. O corpo foi encontrado no banco dianteiro.

A Polícia Militar ficou responsável pelo gerenciamento do local aguardando a PCDF.