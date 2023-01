PCDF procura 4º suspeito de participar de chacina

Carlomam dos Santos Nogueira, de 26 anos, teria relação com os outros suspeitos já presos por participação nos crimes

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está procurando o quarto suspeito de participar do sequestro e assassinato de toda uma família na última semana.

Carlomam dos Santos Nogueira, de 26 anos, teria relação com Horácio Carlos, de 49 anos, e Gideon Batista, de 55 anos, outros suspeitos já presos por participação nos crimes.

Caso

No último dia 13, a cabeleireira Elizamar e seus três filhos desapareceram após deixaram a casa do sogro, onde ela teria ido para buscar o marido, Thiago. Dois dias depois, o carro da cabeleireira foi encontrado queimado com quatro corpos carbonizados.

No mesmo dia, Thiago, os sogros de Elizamar e a cunhada, Gabriela, também desapareceram. Na madrugada de segunda-feira (17), o carro de Marcos foi encontrado também queimados com os possíveis corpos da esposa e da filha dele.

Três homens foram presos acusados de participação no crime. Segundo Horácio Carlos, o crime teria sido encomendado por Thiago e Marcos, que prometeram pagar ao trio R$ 100 mil pelo crime. Porém, agora que o corpo do mais velho foi encontrado, a teoria perde a força.

Dos 10 desaparecidos, até o momento, sete corpos foram encontrados, mas apenas cinco foram identificados pelo Instituto Médico Legal (IML).

Na última quarta-feira (18), a PCDF e o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) encontraram o corpo de Marcos enterrado na casa onde Renata e Gabriela teriam sido mantidas em cativeiro, em Planaltina.

O cadáver, enterrado em uma cova com 30 a 50cm, estava decapitado e sem os braços. Segundo o tenente Abreu do CBMDF, o estado de decomposição indica que Marcos foi morto entre 4 e 10 dias atrás.

Ex-mulher e filha

Além das oito pessoas desaparecidas, a ex-esposa de Marcos, Cláudia Regina Marques de Oliveira, e a filha deles, Ana Beatriz Marques de Oliveira, também tiveram o desaparecimento registrado.

O desaparecimento de mãe e filha foi registrado em boletim de ocorrência ontem (17), mas elas teriam sumido na última sexta-feira (13), mesmo dia em que Elizamar e seus três filhos também desapareceram.

Segundo Horácio, ainda que separado e já casado com Renata, Marcos ainda mantinha um relacionamento com Cláudia.