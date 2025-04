Corpo de uma mulher é encontrado em área de mata do Park Way

Um corpo de uma mulher não identificada foi encontrado nesta quarta-feira (9) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), numa área de mata no Park Way. Segundo a instituição, a 11ª Delegacia de Polícia do Núcleo Bandeirante está investigando o caso.

De acordo com o delegado Bruno Ehndo, da 11ª DP, o corpo foi encontrado em um local relativamente ermo e frequentado por moradores de rua. “Ainda não conseguimos identificar, mas as marcas de violência indicam uma possível situação de feminicídio”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para auxiliar a PCDF na retirada do corpo. Segundo a corporação, a mulher estava localizada às margens de um rio no SMPW, trecho 3, quadra 1, e o corpo estava em avançado estado de decomposição.