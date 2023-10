Corpo de homem é encontrado boiando na barragem do Lago Paranoá

O corpo foi encontrado por um pescador

Um corpo foi encontrado ao lado da barragem do Lago Paranoá, na manhã desta quarta-feira (25). O corpo foi encontrado por um pescador.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) que estavam próximo do local foram acionados pelo pescador.

Ainda não tem informação do que teria causado a morte do homem, a suspeita é de afogamento.