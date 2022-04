Coronel do DF é preso por estuprar rapaz de 21 anos

O coronel é diretor de Apoio Logístico e Finanças, do Departamento de Logística e Finanças, do Comando-Geral da PMDF

O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Edilson Martins da Silva, de 47 anos, foi preso neste sábado (09), e autuado por estuprar um rapaz de 21 anos. O jovem também acabou preso por disparo de arma de fogo. O caso aconteceu no Motel Fiesta, em Taguatinga, e é investigado pela polícia por disparo de arma de fogo, dano, estupro, ameaça e porte ilegal de arma.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), tudo começou com uma denúncia de disparos no local do crime. Ao chegar lá, os agentes encontraram o jovem com Edilson, e começaram a apurar a situação. Os disparos foram efetuados pela própria vítima.

Segundo os depoimentos, o garoto estava voltando de uma conveniência a pé, quando foi abordado pelo coronel e instigado a entrar no carro do mesmo para usar drogas. Ao aceitar e entrar no veículo, ele diz ter sido coagido a fazer sexo com o homem.

A dupla se dirigiu para o motel e lá os dois teriam feito uso de drogas, logo após, o jovem tentou escapar e efetuou os disparos, a polícia chegou em sequência. Ninguém se feriu com os tiros. Segundo o garoto, o uso da arma foi necessário pois ele estava sendo impedido de sair do local.

A polícia afirma que Edilson confirmou parte da história do rapaz, mas negou o estupro. Segundo ele, os dois se desentenderam e a situação ficou extrema, mas todos os atos sexuais foram consentidos.

Edilson é diretor de Apoio Logístico e Finanças, do Departamento de Logística e Finanças, do Comando-Geral da PMDF. O caso segue sob investigação da PCDF.