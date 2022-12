Coral dos garis abre a campanha Natal Solidário

Durante a cerimônia, caminhões de coleta do SLU, com luzes e motivos natalinos, vão compor o cenário do coral, com a participação de 45 garis

As festas de fim de ano estão chegando e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) já entrou no clima com a campanha Natal Solidário. A abertura da iniciativa será nesta quarta-feira (7), às 18h, em frente à fonte da Torre de TV.

Durante a cerimônia, caminhões de coleta do SLU, com luzes e motivos natalinos, vão compor o cenário do coral, com a participação de 45 garis. Após a apresentação, os caminhões iluminados vão percorrer a Esplanada dos Ministérios, sentido Congresso Nacional, retornando à Torre de TV.

A população também vai poder conferir os caminhões iluminados nas ruas do Distrito Federal no dia a dia das coletas. A ideia é incentivar a população a participar da campanha fazendo a doação de brinquedos em um dos 31 pontos de recolhimento. Confira no site do SLU.

A arrecadação da campanha Natal Solidário ocorre até o dia 16 de dezembro e a entrega, juntamente com mais uma apresentação do coral dos garis, está prevista para o dia 21 de dezembro.

O coral também deve se apresentar no Venâncio Shopping e na Rodoviária do Plano Piloto nos dias 21 e 22 de dezembro, respectivamente.

Com informações da Agência Brasília