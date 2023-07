Copa do Mundo Feminina afeta horário de funcionamento das unidades de saúde

Secretaria de Saúde terá horários de atendimento diferenciados. Prontos-socorros e emergências funcionam normalmente

Nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol feminino na Copa do Mundo FIFA de 2023, as unidades da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) terão horário diferenciado. Confira o funcionamento para esta segunda-feira (24), data da partida entre Brasil e Panamá, programada para começar às 8h.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) – atendimento 24 horas, pelo telefone 192.

Emergências – as emergências dos hospitais regionais, das Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) e da Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.

Emergência odontológica – a emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) funciona em plantão 24 horas, de forma ininterrupta.

Vacinação – a imunização estará disponível a partir de meio-dia. Confira os locais aqui.

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) – funcionamento a partir das 12 horas.

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) – funcionarão de forma ininterrupta.

Os Caps dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi), abrem a partir das 12h.

Farmácias de Alto Custo – atendimento ao público: a partir das 12h.

Hemocentro – a doação de sangue e cadastro como doador voluntário de medula óssea funcionará das 12h15 às 18h. O ambulatório coagulopatias hereditárias terá funcionamento das 12 às 18h.