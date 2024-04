Copa do Brasil de Balonismo enfeitará o céu no aniversário de Brasília

O céu de Brasília ficará enfeitado com cores e uma paisagem linda de balões na comemoração dos 64 anos da capital federal. Isso porque a data contará com a etapa de lançamento da 10ª edição da Copa do Brasil de Balonismo, com uma programação que vai do aniversário da cidade, em 21 de abril, até o fim de semana seguinte.

Haverá atividades antecedendo a etapa. Serão três balões fixados para voos de até 30 metros de altura, chamados de voos cativos, gratuitos para o público, em balões distribuídos pelo Eixo Monumental.

De 25 a 28 de abril, equipes competirão pelas melhores pontuações sobrevoando Brasília e cumprindo tarefas da etapa da Copa de Balonismo. Nestes dias, haverá programação de entretenimento para o público em geral, com night glow, voos cativos, vila gastronômica e mercado de artesanato e produtos locais na arena montada no canteiro central do Eixo Monumental.

Serviço

10ª Copa do Brasil de Balonismo

18 a 21 de abril: Programação artística do projeto

25 a 28 abril: Equipes competem pelas melhores pontuações.

*Com informações da Agência Brasília