Cooperativas de reciclagem de Brasília recebem projeto Cantos de Leitura

Iniciativa tem assinatura da Rede Educare com patrocínio da Novelis via Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial de Cultura

Brasília recebe um projeto que vai ampliar o acesso à leitura e será um instrumento de transformação social. O projeto Cantos de Leitura agora integra as instalações do Complexo Integrado de Reciclagem (CIR-DF), localizado no Pátio Ferroviário de Brasília-DF, um dos mais modernos equipamentos públicos para reciclagem de resíduos do país. A iniciativa é uma realização da Rede Educare com patrocínio da Novelis via Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial de Cultura.



Com acervo de 1.200 novos livros, materiais pedagógicos, brinquedos educativos, jornais, revistas e periódicos, dispostos num espaço de ambientação lúdica, o projeto Cantos de leitura vai beneficiar os 450 catadores que atuam no Complexo Integrado de Reciclagem, além de todos os associados das 21 cooperativas que integram a Central das Cooperativas de Materiais Recicláveis do DF (CENTCOOP).



“Os mais de mil catadores da Rede CENTCOOP estão bastante felizes pela parceria com a Rede Educare com a doação e implantação da biblioteca do Cantos de Leitura, pois o projeto chegou no momento certo. Servirá como espaço de aprendizagem dos catadores que passarão por alfabetização, através de parceria com o IFB – Instituto Federal de Brasília para conclusão do ensino básico. Apelidamos carinhosamente este novo espaço de CATA LETRAS por proporcionar esperança para quem sonha em aprender a ler e escrever e oportunidade para quem busca na leitura o conhecimento”, afirma a presidente da CENTCOOP, Aline Sousa.



A unidade de Brasília é a sexta edição do projeto Cantos de Leitura, que soma 73.200 mil livros de diferentes editoras e gêneros literários, colocados à disposição de milhares de beneficiados do projeto, entre crianças, jovens e adultos. São mais de 58 mil beneficiados pelo Brasil, de diversas faixas etárias, que frequentam gratuitamente, os espaços.



“Com foco na formação de novos leitores, o Cantos de Leitura acredita na abertura de perspectivas, na partilha de entendimentos e na socialização. Queremos estimular o contato de crianças, jovens e até adultos com a literatura, possibilitando o acesso gratuito da comunidade ao conhecimento” explica Kátia Rocha, diretora da Rede Educare.



“A leitura é a principal ferramenta para a formação de indivíduos e um poderoso instrumento na construção de um futuro digno e justo para todos. Ajudar a geração do futuro com conhecimento e oportunidade é uma prioridade para a Novelis. Sentimos grande satisfação em poder participar de projetos como esse e dar continuidade a eles, mesmo com adversidades como a pandemia”, ressalta Eunice Lima, diretora de comunicação e relações governamentais da Novelis América do Sul.



Cantos de Leitura – É um projeto realizado pela Rede Educare que cria espaços agradáveis e lúdicos de educação e socialização em escolas, cooperativas de reciclagem e comunidades, utilizando a leitura como de encontro. São mais de mil histórias em um espaço voltado para a leitura, geração de conhecimentos e imaginação para crianças, jovens e adultos. A partir de uma metodologia social de desenvolvimento de atividades em torno do acesso aos livros, o projeto busca criar espaços de valorização e socialização desses indivíduos que vivem em regiões vulneráveis. O acervo do Cantos de Leitura é formado por jornais, revistas, periódicos além de um vasto catálogo de livros. O projeto soma 73.200 mil livros de diferentes editoras e gêneros literários, colocados à disposição de milhares de pessoas, entre crianças, jovens e adultos, que frequentam gratuitamente os espaços.