Convocação para construção de 600 unidades habitacionais no Sol Nascente é publicada

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (5), a Convocação Pública nº 01/2025, voltada às construtoras e incorporadoras interessadas em firmar parceria para construção de 600 unidades habitacionais na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol.

O edital prevê a contratação de empreendimento habitacional em terreno de propriedade do DF, localizado na Quadra 105, nos conjuntos A, K, X e Z, com lotes identificados para o desenvolvimento do projeto de habitação multifamiliar. As informações sobre o público destinado dessas unidades e sobre como será o projeto serão definidas após a seleção da

Empresas do ramo da construção civil, construtoras/incorporadoras, poderão participar desta convocação pública, individualmente ou em consórcio, desde que comprovem os requisitos de qualificação estabelecidos no edital. As inscrições estarão abertas até 23 de maio, exclusivamente pelo sistema eletrônico.

A empresa selecionada será responsável por elaborar e aprovar todos os projetos associados direta ou indiretamente à proposta, inclusive remanejamentos de redes de infraestrutura, quaisquer interferências, remembramentos dos lotes dos conjuntos X e Z, em todos os órgãos competentes, bem como junto ao agente financeiro operador dos recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida. *Com informações da Codhab

