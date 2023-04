Convocação de novos servidores reforça quadro de assistentes sociais

O número supera de forma significativa as 314 vagas inicialmente previstas para serem preenchidas

O ato que autorizou a nomeação de novos servidores da área de assistência social lotou o Salão Branco do Palácio do Buriti na manhã desta sexta-feira (28). O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) assinou o decreto que convocou 212 aprovados em concurso das secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes), de Justiça e Cidadania (Sejus) e da Mulher (SMDF).

Com a assinatura do documento, as três pastas juntas terão convocado 1.333 novos servidores, a totalidade do cadastro reserva formado pelo concurso realizado em 2019. O número supera de forma significativa as 314 vagas inicialmente previstas para serem preenchidas, reforço que reflete o comprometimento do governo com as políticas sociais.

“O trabalho social no Distrito Federal é reconhecido por formar uma das maiores redes de atenção às famílias em situação de carência”, afirmou o governador Ibaneis Rocha. “Estamos marchando para 100 mil cartões do programa Prato Cheio e quase 80 mil famílias assistidas pelo DF Social. Temos também 70 mil pessoas recebendo um botijão de gás a cada dois meses, e estamos ampliando o número de restaurantes comunitários.”

‌Todos os futuros nomeados ocuparão o cargo de especialista em assistência social. A Sedes terá 115 novos funcionários públicos, enquanto a Sejus receberá 56 servidores. Já a Secretaria da Mulher contará com mais 41 profissionais.

‌Reforço

Para a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, as nomeações terão impacto direto nas políticas sociais do DF. “Quanto mais servidores temos disponíveis para cuidar das pessoas, melhor o atendimento, maior o alcance às famílias carentes”, observou. A opinião é compartilhada também pela secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

“A população está em constante expansão, e a assistência social precisa acompanhar esse movimento”, apontou Ana Paula. “O objetivo da contratação de novos servidores é ampliar a rede de proteção social no DF com a abertura de mais unidades do Cras [Centro de Referência em Assistência Social], mais restaurantes comunitários… Esse é um governo que coloca o social como prioridade.”

Titular da Secretaria da Mulher, Giselle Ferreira frisou a importância do reforço do quadro para a população feminina, maioria na procura pelos serviços sociais oferecidos pelo governo: “Nossa pasta quer depender cada vez menos das forças policiais e cada vez mais do social, porque o social é acolhimento, é o que permite mudar o histórico de violência contra a mulher”.

‌A primeira-dama Mayara Noronha Rocha relembrou seus dias no comando da Sedes e deixou um recado para os futuros servidores: “Vocês não estão entrando no serviço público para trabalhar em um cenário tranquilo. A assistência social é uma área extremamente sensível, no mundo inteiro. Vocês precisam estar preparados emocionalmente para lidar com pessoas extremamente vulneráveis”.

O peso da missão não assustou a professora Kátia Fernandes Barbosa. Diante do anúncio da nomeação, ela não conseguia conter a felicidade. “A espera foi grande, e hoje eu sou só alegria”, garantiu. “O serviço social dá a possibilidade de ajudarmos as pessoas em situação de vulnerabilidade a se desenvolverem como cidadãos”.

Novas nomeações

Secretaria de Desenvolvimento Social

→ Assistente social: 28

→ Psicólogo: 43

→ Pedagogo: 10

→ Educador social: 34

→ Total: 115

‌Secretaria de Justiça e Cidadania

→ Psicólogo: 32

→ Pedagogo: 5

→ Educador social: 19

→ Total: 56

‌Secretaria da Mulher

→ Psicólogo: 17

→ Pedagogo: 6

→ Educador social: 18

→ Total: 41

*Com informações de Carolina Caraballo, da Agência Brasília

