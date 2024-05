Trio é preso por tráfico de drogas no Sudoeste

Na tarde desta terça-feira (28), uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no Sudoeste culminou na prisão de três pessoas envolvidas com drogas.

Durante a operação, um homem de 38 anos e uma mulher de 27 anos foram presos por tráfico de drogas, enquanto outro homem, também de 38 anos, foi detido por uso e porte de entorpecentes. As prisões ocorreram após os agentes da SRD abordarem o casal em atitude suspeita. A revista pessoal revelou várias porções de maconha, cocaína, haxixe e skank, além de dois celulares com registros de furto e roubo.

Em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, os policiais realizaram buscas na residência do suspeito de tráfico. No local, foram encontradas porções maiores das mesmas drogas, quatro balanças de precisão, registros de contabilidade do tráfico, uma máquina de cartões e diversos apetrechos utilizados para a venda de entorpecentes. Diante das evidências, o casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e receptação.

O terceiro indivíduo, encontrado com uma pequena quantidade de maconha para consumo pessoal, foi levado à 3ª DP para prestar esclarecimentos. Após assinar um termo de compromisso para comparecimento à Justiça, ele foi liberado.