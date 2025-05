Contribuintes sorteados no Nota Legal ainda têm R$ 415 mil a receber

Contribuintes que participaram do último sorteio do Nota Legal em 2024 têm até a próxima segunda-feira (12) para indicar uma conta bancária e receber os valores de premiação. Segundo a Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF), ainda restam 3.694 bilhetes premiados sem indicação de conta, o que representa um total de R$ 415 mil a serem resgatados.

O segundo sorteio do programa foi realizado em 13 de novembro do ano passado, e os bilhetes pendentes fazem parte do terceiro e último lote de contemplados. Entre os prêmios não retirados, há valores que chegam a R$ 10 mil, além de quantias menores como R$ 5 mil, R$ 1 mil, R$ 200 e R$ 100.

A coordenadora de Cadastro, Escrituração e Documentos Fiscais Digitais da Seec-DF, Giovanna Botelho, destaca que o não resgate dentro do prazo implica a perda do benefício. Nesse caso, o dinheiro retorna aos cofres do Tesouro do DF.

Para verificar se foi contemplado e indicar os dados bancários, o contribuinte deve acessar o portal do Nota Legal, fazer login na área restrita e preencher as informações solicitadas. A secretaria informa que tem enviado e-mails com alertas sobre o prazo, mas ressalta que não utiliza o WhatsApp para esse tipo de comunicação.

A recomendação é que os participantes confiram a situação de seus bilhetes o quanto antes. A consulta também pode ser feita diretamente no portal do Nota Legal.