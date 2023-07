Contemplados nos Centros Interescolares de Línguas devem fazer matrícula

As oportunidades são para os estudantes da rede pública de ensino que estão cursando séries a partir do 6º ano do ensino fundamental

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) disponibilizou o resultado da primeira chamada dos Centros Interescolares de Línguas (CILs) para o segundo semestre de 2023. As matrículas devem ser realizadas, presencialmente, até a próxima quinta-feira (20), na secretaria do CIL em que o estudante foi contemplado. Veja aqui a lista da primeira chamada.

As oportunidades são para os estudantes da rede pública de ensino que estão cursando séries a partir do 6º ano do ensino fundamental, do ensino médio e do segundo e terceiro segmentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O resultado da segunda chamada está previsto para ser divulgado no dia 25 de julho, a partir das 18h, no site da SEEDF.

Documentos para confirmação de matrícula (original e cópia)

→ Identidade e CPF do estudante

→ Duas fotos 3×4

→ Comprovante de residência

→ Declaração de escolaridade atualizada

→ Para os estudantes menores de 18 anos, é necessário apresentar os documentos do responsável (CPF e RG)

*Com informações da Agência Brasil