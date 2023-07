Construção civil e setor de beleza estão com vagas de emprego nesta quinta

Ao todo, as agências de trabalho estão disponibilizando 269 oportunidades de vagas de emprego

As agências do trabalhador estão oferecendo 269 vagas de emprego na área da construção civil e no setor de beleza, nesta quinta-feira (6). O salário do mestre de obras (1), no Núcleo Bandeirante, é R$ 3.394,56 e o encarregado de obras (1) recebe R$ 2.500.

A única vaga para ajudante de obras é para ganhar R$ 1.500 para trabalhar em Taguatinga Centro. O ofício de pintor de obras com experiência, em Samambaia Sul (10) e em Ceilândia Sul (1), recebe o salário de R$ 2 mil.

Há uma vaga para pedreiro, em São Sebastião, e duas em Ceilândia Sul pela gratificação de R$ 2.045 e R$ 2 mil, respectivamente. Em Sobradinho, auxiliar de pedreiro (1) recebe R$ 1.320. Bombeiro hidráulico, no Guará, trabalha por R$ 1.600. E eletricista auxiliar (2), no Gama, por R$ 1.480.

Para atuar nos cuidados com a beleza, pela gratificação de R$ 1.320, há uma vaga para cabeleireiro e uma para manicure e pedicure, na Asa Sul. No Gama, há chances para designer de cílios (1), cabeleireiro (1), manicure e pedicure (1) e designer de sobrancelhas (1). Os salários variam entre R$ 1.320 e R$ 1.500,. Todas as oportunidades possuem benefícios.

As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações da Agência de Brasília