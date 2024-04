Conselhos regionais de saúde realizam eleições para triênio 2024/2027

Os conselhos regionais de saúde do Riacho Fundo e de Brazlândia realizam eleições para a gestão do triênio 2024/2027. No Riacho Fundo, os interessados podem se inscrever até a próxima terça-feira (30). Já em Brazlândia, as inscrições vão até o dia 7 de maio. As eleições estão marcadas para maio.

Riacho Fundo

No Riacho Fundo, as inscrições podem ser feitas na Sala do Empreendedor da administração regional, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h; ou ainda pelo email [email protected].

“Aqui no Riacho Fundo, o conselho é fundamental, pois temos uma população crescente e duas UBSs”

Ciracy Santana, presidente do Conselho Regional de Saúde do Riacho Fundo

A eleição de preenchimento das vagas dos membros titulares e suplentes no Conselho Regional de Saúde do Riacho Fundo ocorrerá em formato presencial no Fórum Ampliado e Qualificado dos Segmentos Trabalhadores e Usuários. A data do pleito está prevista para 9 de maio, das 9h às 16h, na administração regional da cidade.

Para a atual presidente do conselho, Ciracy Santana, a instituição possui papel importante no controle social, especialmente para a região, uma vez que conta com unidades de saúde relevantes à população. “Aqui no Riacho Fundo, o conselho é fundamental, pois temos uma população crescente e duas UBSs [unidades básicas de saúde]. Temos ainda o Instituto de Saúde Mental, que é muito complexo, e duas policlínicas. Nesse sentido, lutamos por mais aparelhos de saúde”, explica.

Brazlândia

“Para o usuário, a participação permite uma representação direta e democrática”

Eduardo Fleury de Santana, presidente do Conselho Regional de Saúde de Brazlândia

Já para a seleção do Conselho Regional de Saúde de Brazlândia (CRSBz), as inscrições devem ser requeridas à Comissão Eleitoral, situada no Hospital Regional de Brazlândia (HRBz), em dias úteis, das 8h às 17h. Também é possível se inscrever pelo e-mail [email protected] ou por meio de formulário.

A eleição ocorrerá em formato presencial no Fórum Ampliado e Qualificado dos Segmentos Trabalhadores e Usuários, no dia 14 de maio, das 13h às 17h, na Administração Regional de Brazlândia.

Segundo o atual presidente do CRSBz, Eduardo Fleury de Santana, as eleições promovem o envolvimento da comunidade, fortalecem a democracia e garantem uma saúde de qualidade. “Para o usuário, a participação permite uma representação direta e democrática. Aos trabalhadores, proporciona um canal direto de comunicação e de compartilhamento de experiências e desafios. Ao gestor, é um facilitador para suas tomadas de decisões”, avalia.

Com informações da Agência Brasília