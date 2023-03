Carro em alta velocidade atropela e mata mulher em Planaltina-GO

O carro, segundo testemunhas que estavam no local, transitava em alta velocidade quando bateu na mulher, que morreu no local

Um atropelamento deixou uma vítima fatal na descida da rua que liga Planaltina-GO, na região do trevo que vai para São Gabriel e Formosa. O carro, segundo testemunhas que estavam no local, transitava em alta velocidade quando bateu na mulher, que morreu no local.

O motorista permaneceu no local, ainda em choque, sem entender muito o que estava acontecendo. Ele apenas repetia que ‘tentou tirar’ o carro.

Segundo moradores da região, uma barreira eletrônica foi instalada na área no final do ano passado depois de muitos pedidos, já que acidentes são frequentes no local.