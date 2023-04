Conselho de Desenvolvimento do Turismo tem primeira reunião

O secretário Paco Britto, participou da reunião e reforçou a necessidade de um trabalho conjunto, em busca de uma promoção turística

O Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal (Condetur) teve, nesta quarta-feira (12), sua primeira reunião, que contou com a participação do trade, onde foram apresentados os resultados dos primeiros 100 dias dessa gestão, proporcionando uma verdadeira reestruturação no Turismo da capital.

A promoção de Brasília contará com o apoio e o trabalho da Secretaria de Relações Internacionais. O secretário Paco Britto, participou da reunião e reforçou a necessidade de um trabalho conjunto, em busca de uma promoção turística, cada vez mais eficaz.

“O CONDETUR é muito importante para o Distrito Federal, para que possamos juntos com a sociedade civil, e com a orientação do nosso governador, Ibaneis Rocha, e nosso secretário, Cristiano Araújo, darmos posicionamento do Turismo do Distrito Federal, pois essa é uma indústria que cresce ano a ano, trazendo riquezas para o nosso DF com os turistas que vêm e os que nós podemos mandar pra fora”, finaliza o secretário Paco.

Os membros do conselho aprovaram as ações da Secretaria neste primeiro trimestre da gestão. Um exemplo é o do presidente do Sindicato de Turismo Rural e Ecológico do Distrito Federal e Entorno (Ruraltur) Fernando Mesquita, que demonstra apoio às propostas apresentadas neste primeiro encontro. “Saímos da reunião animados, com uma expectativa muito grande de somarmos com a Secretaria de Turismo de Brasília”.

Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), Henrique Severien, o encontro é uma oportunidade para cada entidade apresentar sugestões, ações e cobranças para o setor. “Este é o fórum legítimo. Aqui é o ambiente onde todas as entidades têm a condição de se manifestar de maneira independente e defender os interesses de cada um, e dos seus associados, dos seus contribuintes. Enfim, este é o lugar certo”, afirma Henrique.

Em pauta, ocorreu a votação para a marcação da data mensal do encontro, que acontecerá em todas as últimas quintas-feiras dos meses, deste ano.