Projeto de mulheres no grafitti oferece oficinas e workshops gratuitos

Serão realizadas quatro oficinas gratuitas em Samambaia, Ceilândia e Sol Nascente, todas abertas ao público e voltadas para mulheres a partir de 16 anos

Arte urbana, música, dança, poesia, empoderamento feminino e grafitti, esta é a essência do 061 Citadinas – Festival de Mulheres no Grafitti e Artes Integradas. A iniciativa, criada pela artista Nabrisa, promove oficinas, workshops, concurso de grafiteiras e mais com programação durante os meses de abril e maio.

Com inscrições abertas até 17 de abril, a “Oficina de Formação Novas Chavosas no Graffiti” são atividades de formação de novas grafiteiras que tem o intuito de fortalecer e incentivar a participação feminina no universo do Graffiti. Serão realizadas quatro oficinas gratuitas em Samambaia, Ceilândia e Sol Nascente, todas abertas ao público e voltadas para mulheres a partir de 16 anos. Também serão realizados workshops com convidadas especiais como Naiana Nati, Syner, Miah e Owls, representantes da cena do grafitti brasiliense.

O objetivo é ensinar os princípios básicos do Graffiti, técnicas de pintura com spray, além de abordar questões como a história da arte urbana e a luta das mulheres neste meio. As oficinas são espaços seguros onde as mulheres podem se expressar, trocar ideias e conhecer os caminhos para se firmar no mercado. Serão disponibilizadas 15 vagas por turma, as oficinas terão aulas teóricas, práticas e material disponível para as atividades. Ao final do curso, as participantes irão produzir uma obra coletiva, que será exibida em uma galeria de arte no site e também nas redes sociais do projeto. As inscrições serão realizadas pelo link: https://forms.gle/SDLSA4hmk7cyQf2K8.

Serão selecionadas até 30 mulheres grafiteiras para participarem da competição. O resultado das selecionadas serão divulgados majoritariamente pelo e-mail cadastrado no formulário, e posteriormente postado em nossas redes sociais após confirmação. Cada grafiteira selecionada irá produzir sua obra em um espaço disponibilizado pela produção do evento. A confecção da obra será realizada nos dias 29/04 e 30/04 no GALPÃO DO RISO – QS 405 Centro Comunitário – Samambaia.

E no dia 13 de maio, no Galpão do Riso (QS 405 Centro Comunitário, Samambaia) acontece a celebração do festival, que terá em sua programação atrações da cultura hip hop como rap, poesia falada, grupo de break com dança de rua (street dance). Esta também é a data de premiação das grafiteiras selecionadas no concurso.

PROGRAMAÇÃO

Oficina de graffiti

Data: 20 e 22 de abril

20 e 22 de abril Oficineira: Nabrisa

Nabrisa Local: Galpão do Riso (QS 405 Centro Comunitário, Samambaia)

Turma 1: de 09h às 13h

Turma 2: de 14h às 18h

Data: 29 de abril

29 de abril Oficineira: Nabrisa

Nabrisa Local: Espaço Por Elas (Condomínio Plaza Park, Chácara 114, conjunto B, casa 10 – Sol Nascente, Trecho 3)

Turma 3: de 09h às 13h

Turma 3: de 14h às 18h

Data: 04 e 06 de maio

04 e 06 de maio Oficineira: Nabrisa

Nabrisa Turma 4: de 09h às 13h

de 09h às 13h Local: Jovem De Expressão (EQNM 18/20 Praça do Cidadão – Ceilândia)



SERVIÇO

Oficina de Graffiti

Inscrições: até 17 de abril

até 17 de abril Link: https://forms.gle/SDLSA4hmk7cyQf2K8

https://forms.gle/SDLSA4hmk7cyQf2K8 Acesso: Gratuito

Gratuito Concurso para Grafiteiras

Inscrições: até 24 de abril

até 24 de abril Link: https://forms.gle/BRCF5cVGsXDiHZb19

https://forms.gle/BRCF5cVGsXDiHZb19 Acesso: Gratuito