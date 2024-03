Conselho de Consumidores da Caesb abre inscrições para novo mandato

Integrantes são eleitos a cada dois anos; nova diretoria tomará posse em abril

Estão abertas as inscrições para os interessados em participar do Conselho de Consumidores da Caesb. Serão aceitas candidaturas para as entidades representantes das classes residencial, industrial, comercial, pública e da área rural, para eleger dez novos indicados (titulares e suplentes) ao mandato que se inicia em 1º de abril. Os candidatos poderão ser inscritos pelas associações representativas ou entidades públicas até 15 de março.

O Conselho de Consumidores da Caesb reúne representantes dos setores que recebem abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Distrito Federal, com o objetivo de opinar sobre os assuntos relacionados à prestação dos serviços de saneamento, com enfoque na orientação, análise e avaliação das tarifas e na adequação dos serviços prestados ao consumidor.

Representantes

O fórum para a eleição dos representantes titulares e suplentes da categoria de usuários ocorrerá em 18 de março, com previsão de divulgação do resultado final dez dias depois. O conselho é composto por um representante titular e um respectivo suplente das classes residencial padrão, industrial, comercial, pública e da área rural. Os eleitos terão mandato de dois anos, renovável por igual período sucessivo.

“Sabemos da importância de termos mais um fórum que congregue os usuários dos nossos serviços”, afirma o secretário executivo do conselho, Eduardo Romualdo Soares, que representa a Caesb. “O Conselho de Consumidores permite uma frutífera troca de informações e de conhecimento entre os anseios dos beneficiários de nosso sistema de saneamento, como também é uma oportunidade para que possamos expor todas as ações realizadas em prol da população do Distrito Federal.”

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site do Conselho de Consumidores. Cada entidade poderá indicar até dois candidatos.

Confira mais informações sobre a documentação obrigatória para a inscrição.

Cronograma

→ Inscrição das entidades: até 15/3

→ Fórum: 18/3

→ Publicação do resultado: 28/3

→ Posse: 1º/4 (primeira reunião ordinária do conselho).

Com informações da Agência Brasília