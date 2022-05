Conscientizando jovens sobre o tabagismo

O evento ocorreu no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE) e também faz alusão ao Dia Mundial sem Tabaco

O narguilé e o cigarro eletrônico são itens cada vez mais conhecidos pelos jovens. Em 2021, 50,6% dos adolescentes de 13 a 17 anos do Distrito Federal disseram já ter fumado narguilé pelo menos uma vez. Preocupados com o uso crescente desses dispositivos entre os adolescentes, a Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 do Cruzeiro realizou na quarta-feira (4) ação de conscientização sobre o tabagismo, no Centro de Ensino Fundamental Athos Bulcão (Cefab), no Cruzeiro.

O evento ocorreu no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE) e também faz alusão ao Dia Mundial sem Tabaco, lembrado no dia 31 deste mês. Os profissionais da UBS 1 do Cruzeiro prepararam dinâmicas e repassaram orientações sobre cigarro eletrônico, narguilé e fumo em geral para os cerca de 320 alunos de 11 a 17 anos do Cefab.

A coordenadora de tabagismo da UBS, Anna Heliza Giomo, conta que a indústria do tabaco tem conseguido seduzir menores de idade. “A propaganda divulga que cigarro eletrônico não faz mal ou que não contém nicotina, e isso é uma falácia. Na verdade, há uma taxa de nicotina e alguns dispositivos podem ser 10 vezes mais tóxicos do que um cigarro convencional”, explica.

A farmacêutica afirma ainda que o contato com o tabaco é perigoso não só para o pulmão, mas também para o cérebro. “Na adolescência, o cérebro ainda não está totalmente formado e os jovens ficam mais vulneráveis quando há o primeiro contato com o tabaco, tendo mais chances de se tornarem dependentes. É necessário que tanto os pais e responsáveis quanto as escolas trabalhem sempre o tema, para que essas crianças fiquem distante do cigarro ou compreendam o quanto o fumo faz mal.”

Mattheo de Castro, do 8º ano, é aluno do Cefab. O jovem conta que costuma ver com frequência outros adolescentes fumando. “Conheço um rapaz que fuma, e quem dá cigarro para ele é o próprio pai”, diz. “As pessoas têm que saber os malefícios do cigarro. Hoje em dia é muito comum você ver uma criança fumando um cigarro eletrônico ou até cigarro normal, mesmo“, complementa.



A assistente social do Programa de Controle do Tabagismo da SES, Rosângela Santa Rita, destaca as ações de prevenção à iniciação no tabagismo. Foto: Sandro Araújo – Agência Saúde DF

A assistente social do Programa de Controle do Tabagismo da SES, Rosângela Santa Rita, destaca que cada vez mais as ações de prevenção à iniciação no tabagismo entrem nos projetos político-pedagógicos das escolas e não sejam apenas eventos pontuais. Estamos cada vez mais juntos da Secretaria de Educação para que essa política se fortaleça”, conta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda durante o evento no Cefab, no período da tarde, o rapper Yann MC, 17 anos, conversou com a garotada sobre o tema. O jovem, que é de Valparaíso de Goiás-GO, preparou rimas para o evento.

Ei, menor, dá um time

Essa ilusão é só desgaste

Um trago pra relaxar

Pode sua saúde custar

Um fato pra relatar:

Sua vida você vai mudar!

Talvez um câncer pulmonar

E um gasto que nem dá pra contar

Comprometa-se a não fumar

Antes que não tenha mais volta

Eu vim aqui pra te falar

Isso não vale sua história

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um simples tabaco hoje

Amanhã talvez você chora

Fora as passagens pra droga

Isso não vale a sua história

Ei, menor, não entre na moda

Não se ilude com essas histórias

Apenas um tabaco hoje

E amanhã já não tem mais volta

Além da atividade no Cefab, a Pasta planeja ações em outras escolas. Na segunda-feira, (10), uma equipe da UBS Radiobras, em Brazlândia, caracterizada com fantasias de tabaco em alusão ao tema, estará no Colégio Irmã Regina. No dia 3 de junho, profissionais da UBS 1 da Candangolândia visitará o Centro de Ensino Médio Júlia Kubitschek, onde um professor de química elaborou um pulmão artificial para mostrar os malefícios do fumo.

*Com informações de Willian Matos da Agência de Saúde do DF