Conjuve-DF: Faltam 30 dias para a escolha dos representantes da juventude do Distrito Federal

As inscrições para o colégio eleitoral que definirá os novos membros do Conselho de Juventude do Distrito Federal (Conjuve-DF) foram encerradas nesta quarta-feira (28). Ao todo, 2.477 jovens entre 16 e 29 anos se habilitaram para participar da votação que escolherá seis conselheiros com mandato de dois anos.

A eleição ocorrerá no dia 29 de junho de 2025, das 9h às 17h, na sede da Secretaria da Família e Juventude do DF (SEFJ-DF), no Setor Comercial Sul, Quadra 04, edifício Luiz Carlos Botelho, 6º andar – mesmo prédio do Na Hora. A data, inicialmente prevista para sábado (28), foi alterada para domingo (29) com o objetivo de garantir o acesso gratuito ao transporte público, facilitando o deslocamento de eleitores das regiões administrativas.

Para votar, os jovens eleitores devem apresentar um documento oficial com foto que contenha o número do CPF. A eleição é organizada pela SEFJ-DF, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que atua para garantir a legalidade e transparência do processo.

O secretário da Família e Juventude, Rodrigo Delmasso, destacou o ineditismo e a importância da iniciativa. “Essa é a primeira vez que os jovens do DF escolhem diretamente seus representantes no Conjuve, o que representa um marco democrático. Agradecemos ao governador Ibaneis Rocha e à vice-governadora Celina Leão por apoiarem essa iniciativa e permitirem aos jovens exercerem seu direito de escolha com liberdade”, afirmou.

Candidatos definidos

A SEFJ também divulgou a numeração oficial dos candidatos habilitados à disputa pelas seis vagas disponíveis. Os números foram definidos sem utilizar aqueles associados a partidos políticos nacionais, como forma de evitar associações indevidas.

Sobre o Conjuve-DF

Criado pela Lei nº 7.529/2024, o Conselho de Juventude do Distrito Federal tem caráter consultivo e propositivo, com a função de acompanhar e sugerir políticas públicas voltadas para a juventude. É vinculado à Secretaria da Família e Juventude e tem composição paritária entre homens e mulheres – são reservadas três vagas para cada gênero, além de 20% das vagas destinadas a candidatos autodeclarados negros. Os conselheiros atuarão por dois anos, sem remuneração, com possibilidade de recondução por mais um mandato.

Próximas etapas do processo eleitoral

Campanha Eleitoral : de 17 de março a 27 de junho de 2025

: de 17 de março a 27 de junho de 2025 Data da eleição : 29 de junho de 2025

: 29 de junho de 2025 Divulgação dos resultados : até 4 de julho de 2025

: até 4 de julho de 2025 Posse dos eleitos: 12 de agosto de 2025

Todas as informações e atualizações sobre o processo estão disponíveis no site oficial da SEFJ, no menu dedicado ao Conjuve-DF.

Serviço

Eleição do Conselho de Juventude do DF

📅 Data: 29 de junho de 2025

🕘 Horário: das 9h às 17h

📍 Local: Secretaria da Família e Juventude do DF – Setor Comercial Sul, Quadra 04, edifício Luiz Carlos Botelho, 6º andar, Asa Sul (Prédio do Na Hora)

Com informações da Secretaria da Família e Juventude do Distrito Federal (SEFJ-DF)