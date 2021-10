Confira onde se vacinar nesta quinta-feira (14)

Também acontece o adiantamento da segunda dose para quem está agendado para até 5 de novembro

Continua nesta quinta-feira (14) a vacinação contra a Covid-19 na capital federal. De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, serão aplicadas a primeira dose no público a partir de 12 anos. Também acontece o adiantamento da segunda dose para quem está agendado para até 5 de novembro.

Os idosos com mais de 60 anos e profissionais da saúde que tenham tomado a segunda dose há seis meses também podem se vacinar. Não é necessário agendamento.

Para os imunossuprimidos graves o agendamento também foi descartado. A Secretaria de Saúde considera os seguintes quadros de imunossupressão

Imunodeficiência primária grave;

Quimioterapia para tratamento de câncer;

Transplantados de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas em uso de drogas imunossupressoras;

Pessoas com HIV/aids;

Uso de corticoides em dose igual ou superior a 20mg/dia de Prednisona ou equivalente por 14 dias ou mais;

Uso de drogas modificadoras da resposta imune;

Doenças autoinflamatórias e intestinais inflamatórias;

Pacientes em hemodiálise;

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

Confira a lista dos postos de vacinação ativos nesta quinta-feira (14)