Confira o que abre e o que fecha no feriado de Páscoa

É importante que a população saiba quais serviços públicos estarão disponíveis no feriado de Páscoa. Alguns setores terão alterações nos horários de funcionamento, visto que, haverá também ponto facultativo nesta quinta-feira (28), que antecede ao feriado da Sexta-feira Santa (29). Confira o que abre e o que fecha na capital no feriadão.

Metrô

Na quinta-feira (28), o Metrô (foto) funcionará normalmente das 5h30 às 23h30. Na sexta-feira (29), será de 7h às 19h. No sábado (30), o Metrô funcionará normalmente, das 5h30 às 23h30, e no domingo (31), das 7h às 19h. Em todos os dias do feriado, todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque.

Segurança

– PMDF: A Polícia Militar do Distrito Federal (foto) estará com esquema especial nos locais de realização de eventos. A corporação pode ser acionada a qualquer momento pelo número 190.

– PCDF: A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) reitera o compromisso com a segurança pública e está à disposição para atender a população 24 horas por dia, todos os dias, inclusive durante o feriado da Semana Santa.

Todas as 31 delegacias circunscricionais do DF operarão em regime de plantão ininterrupto de 24 horas. As Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM I e II) e Delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II) também funcionarão 24 horas, oferecendo suporte contínuo para questões específicas de gênero e proteção à criança e ao adolescente.

As unidades que atuarão como Centrais de Flagrante durante o feriado são: 1ª DP, 5ª DP, 6ª DP, 12ª DP, 13ª DP, 15ª DP, 16ª DP, 18ª DP, 20ª DP, 21ª DP, 24ª DP, 26ª DP, 27ª DP, 30ª DP e 33ª DP.

– CBMDF: O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) opera ininterruptamente, inclusive em feriados, para atender a emergências. O contato pode ser feito pelo telefone 193. Já os serviços de expediente administrativo interno não funcionam aos fins de semana e feriados.

– Defesa Civil: O atendimento da Defesa Civil será em regime de plantão, com equipes de técnicos plantonistas todos os dias, durante 24 horas. Em caso de qualquer intercorrência, a Defesa Civil pode ser acionada pelos telefones 193 ou 199.

– Fiscalização: A atividade de fiscalização da DF Legal atuará normalmente. Já os Núcleos de Atendimento ao Cidadão ficam fechados a partir de quinta-feira (28) e só voltam a funcionar na segunda-feira (1º).

Saúde

O funcionamento dos serviços à população do Distrito Federal pela Secretaria de Saúde (SES-DF) será alterado durante a Semana Santa. Veja o que abre e o que fecha:

– Samu: Atendimento 24 horas pelo telefone 192

– Emergências: As emergências dos hospitais regionais, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.

– Atendimento a pacientes com dengue: Pessoas com sintomas da doença contarão com 25 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nove tendas de hidratação em funcionamento na quinta-feira (28). No sábado (30), são sete UBSs para atendimento e as nove tendas. Na sexta-feira (29) e no domingo (31), haverá atendimento nas nove tendas. Informações completas com horários e endereços estão disponíveis no site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

Na segunda-feira (1º), a rede de 176 UBSs volta a funcionar normalmente, a partir das 7h, em todo o Distrito Federal.

– Atendimento a pacientes com síndromes respiratórias: Pessoas com sintomas de síndromes respiratórias contarão com 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em funcionamento na quinta-feira (28) e sete, no sábado (30). Na sexta-feira (29) e no domingo (31), seis das nove tendas de hidratação da dengue também vão acolher pacientes com sintomas de doenças respiratórias. Informações completas com horários e endereços estão disponíveis no site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Na segunda-feira (1º), a rede de 176 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) volta a funcionar normalmente, a partir das 7h, no Distrito Federal.

– Saúde bucal: Não haverá atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nem nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) ao longo do feriado. Esse serviço será retomado na segunda-feira (1º). Dois pronto-socorros odontológicos funcionam normalmente: 24h todos os dias, no Hospital Regional da Asa Norte, e das 7h às 19h, de sábado (30) e domingo (31), no Hospital Regional do Gama.

– Vacinação: Vacinas contra dengue, gripe, covid-19 e outras doenças, conforme seus públicos prioritários e o calendário nacional de vacinação, estarão disponíveis em 19 locais de atendimento na quinta-feira (28), e em dez, no sábado (30). Na segunda-feira (1º), mais de cem locais de vacinação voltam a atender normalmente.

– UBS: A rede de Unidades Básicas de Saúde, exceto as que vão oferecer os serviços citados acima, estarão fechadas de quinta-feira (28) até domingo (31). O atendimento será retomado na segunda-feira (1º).

– Caps: Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionam normalmente, com acolhimento 24 horas, ao longo de todos os dias do feriado. Já os Caps tipos I e II e o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi) não abrem de quinta-feira (28) a domingo (31).

Farmácias de alto custo: +As unidades do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), mais conhecidas como Farmácias de Alto Custo, fecham nos dias 28 (quinta-feira), 29 (sexta-feira) e 31 (domingo). No sábado (30), o atendimento será das 7h às 12h.

– Ambulatórios e policlínicas: Os ambulatórios e as policlínicas não abrem de quinta-feira (28) a domingo (31), voltando ao atendimento normal na segunda-feira (1º).

Limpeza urbana

As unidades operacionais do SLU funcionarão normalmente na quinta-feira (28) e sexta-feira (29). Estarão em operação a Unidade de Recebimento de Entulho (URE), o Aterro Sanitário de Brasília (ASB) e as usinas de compostagem, além das Instalações de Recuperação de Recicláveis (IRR), transbordos e gerências de limpeza. Os papa-entulhos também permanecem abertos para receber os entulhos e restos de obras da população.

As coletas convencional e seletiva seguem cronograma normal, conforme disponibilizado no site do SLU.

Trânsito

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) informa que não haverá atendimento ao público de forma presencial nos dias 28 e 29/03/2024, mas os serviços digitais estarão disponíveis no Portal de Serviços e aplicativo Detran Digital.

Os serviços agendados de veículos/habilitação/penalidades para a o dia 28 poderão comparecer para atendimento até o fim de abril. Basta apresentar o comprovante de agendamento no respectivo turno. Também é possível reagendar o atendimento pelo Portal de Serviços do Detran/DF ou pelo aplicativo Detran Digital.

As atividades da Banca Examinadora de Trânsito agendadas para esta quinta-feira (28) estão mantidas.

Já as do Na Hora também estarão fechadas no sábado, dia 30.

A engenharia de trânsito funcionará no regime de plantão 24h de manutenção semafórica. A educação de trânsito realizará atividades em serviço de escala no dia 28. Já a fiscalização e policiamento de trânsito funcionará em regime de escala especial nos dias 28 e 29.

Energia e água

– Neoenergia: Na quinta-feira (28) e na sexta-feira (29), as Lojas de Atendimento Presencial estarão fechadas. Elas reabrem na segunda-feira (1º/04). Assim como as lojas, os sete postos do Na Hora também estarão fechados a partir desta quinta-feira.

Ao longo de todo o feriado, os clientes podem acessar o atendimento da Neoenergia Brasília para serviços comerciais e para o plantão emergencial, disponível 24h no WhatsApp (61. 3465-9318) e pelo telefone 116.

– CEB Ipês: A área administrativa da CEB irá funcionar até quinta-feira (28). As equipes de manutenção funcionarão normalmente.

– Caesb: Não haverá expediente nos dias 28/03 (ponto facultativo) e 29/03 (feriado) na Sede e nos postos de atendimento. Nestes dias, as equipes de operação e manutenção irão trabalhar normalmente.

O aplicativo da Caesb – disponível no sistema IOS e Android –, o site Início e o telefone 115 funcionarão 24 horas por dia, sem interrupções.

Serviço Social

Os Restaurantes Comunitários abrem nesta quinta-feira (28) e ficarão fechados na sexta-feira (29). Exceto os restaurantes de Planaltina, Recanto das Emas, Sol Nascente/Pôr do Sol e Arniqueira, que funcionarão todos os dias.

Os centros de Referência de Assistência Social (Cras), de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e de Convivência (Cecons) fecham nesta quinta-feira (28) e sexta-feira (29).

Já os Centros Pop, as Unidades de Acolhimento, as Unidades de Proteção Social (UPS) 24h e a Central de Vagas funcionarão normalmente.

Justiça e Cidadania

Não haverá atendimento presencial na Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) nesta quinta-feira (28) e sexta-feira (29).

O Conselho Tutelar e Centro Integrado 18 de Maio estarão fechados, porém, as demandas urgentes dos Conselhos Tutelares podem ser registradas pelo telefone 125, contato do Cisdeca, canal de comunicação entre a população do Distrito Federal e o Poder Público.

Já as demandas urgentes do Centro Integrado 18 de Maio serão atendidas pelo telefone (61) 98314-0636, das 8h às 20h.

Os núcleos do Direito Delas estarão fechados. Mas haverá atendimento em regime de plantão pelo telefone 9 8382-0130.

A unidade do Na Hora estará fechada na quinta, sexta e no sábado (30). As unidades do Procon também estarão fechadas durante o recesso.

Trabalho

As agências do trabalhador estarão fechadas nesta quinta-feira (28) e sexta-feira (29). Elas reabrem ao público normalmente na segunda-feira (1º).

Ceasa

Funcionará normalmente nesta quinta-feira (28) e fechará na sexta-feira (29).

BRB

As agências do BRB estarão fechadas na sexta-feira (29). Nos demais dias da semana, os pontos de atendimento funcionam no horário normal, das 11h às 16h. A Torre de TV funcionará normalmente, das 9h às 19h.

Cultura

– Museu da República

Fechado: 28 e 29

Aberto: 30 e 31

– Museu Vivo da Memória Candanga

Aberto: 28

Fechado: 29, 30 e 31

– Museu de Arte de Brasília (Foto)

Aberto: 28 e 30

Fechado: 29 e 31

– Museu do Catetinho

Aberto: 28

Fechado: 29, 30 e 31

– Memorial dos Povos Indígenas

Aberto: 28

Fechado: 29, 30 e 31

Lazer

– Zoológico de Brasília (foto): vai funcionar normalmente todos os dias das 8h30 às 17h

– Jardim Botânico de Brasília: vai funcionar normalmente das 9h às 17h, com entrada permitida até às 16h30

Parques

O Instituto Brasília Ambiental informa que todas as unidades de conservação administradas pela autarquia funcionam normalmente durante a Semana Santa, inclusive no ponto facultativo de quinta-feira (28).

– Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Águas Claras: Aberto todos os dias das 5h às 22h

– Parque Ecológico Areal: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico da Asa Sul: Aberto todos os dias das 6h às 20h

– Parque Distrital das Copaíbas: Aberto todos os dias das 8h às 18h

– Parque Ecológico do Cortado: Aberto todos os dias das 6h às 20h

– Monumento Natural Dom Bosco: Aberto todos os dias das 6h às 20h

– Parque Ecológico Ezechias Heringer: Aberto todos os dias das 6h às 22h

– Parque Recreativo do Gama: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico do Lago Norte: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Olhos d’Água: Aberto todos os dias

– Portão principal: 5h30 às 20h (portões laterais: 6h às 18h)

– Parque Ecológico do Paranoá: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Península Sul: Aberto todos os dias das 6h às 22h

– Parque Ecológico do Riacho Fundo: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Saburo Onoyama: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Sucupira: Aberto todos os dias 6h às 20h

– Parque Ecológico Três Meninas: Aberto todos os dias das 7h às 18h

– Parque Ecológico Veredinha: Aberto todos os dias das 6h às 22h

*Com informações da Agência Brasília.