Confira o que abre e o que fecha de hoje (30) até domingo (1º)

De sexta-feira (30) até domingo (1º), os serviços públicos na capital federal terão horários especiais de funcionamento. Além das mudanças por conta da virada e do primeiro dia de um novo ano, quando se comemora o feriado da Confraternização Mundial, as alterações ocorrem conforme diretrizes determinadas na publicação do Decreto nº 44.073, que estabeleceu o dia 30 de dezembro como ponto facultativo, e as cerimônias de posse do governo local e da nova Presidência da República.

O transporte será um dos serviços com oferta ampliada. O objetivo é atender ao público participante das festividades do Réveillon oficial do GDF, o evento Viva 2023, que ocorrerá no Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte), na Prainha, no Gama, em Ceilândia e em Sobradinho na sexta e no sábado (30 e 31), e também das cerimônias de posse, em 1º de janeiro.

Para quem busca lazer, os principais equipamentos culturais públicos estarão fechados no período, mas é possível aproveitar as atrações da Torre de TV, do Zoológico de Brasília e do Jardim Botânico. Já quem precisa dos atendimentos ao cidadão deve atentar aos horários de funcionamento.

Confira, abaixo, o que abre e o que fecha nos dias 30 e 31 deste mês e em 1º de janeiro de 2023.

Segurança Pública

Corpo de Bombeiros – O serviço de emergência funcionará de forma ininterrupta 24h por dia.

Polícia Militar – Funcionamento 24 horas por dia de forma ininterrupta.

Polícia Civil – As delegacias circunscricionais da Polícia Civil do Distrito Federal, além das delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) e da Criança e do Adolescente (DCA), funcionam em regime de plantão ininterrupto de 24 horas. Igualmente será em esquema de 24 horas o atendimento da delegacia eletrônica da PCDF.

Defesa Civil – Atendimento em regime de plantão. A Defesa Civil mantém equipes de técnicos plantonistas todos os dias durante 24 horas. Em caso de qualquer intercorrência, o cidadão pode acionar pelos telefones 193 ou 199.

Detran – Não haverá atendimento ao público nas unidades nos dias 30, 31 e 1º de janeiro (domingo). A fiscalização atuará normalmente, de forma ininterrupta, para promover maior segurança viária e fluidez ao trânsito.

Departamento de Estradas de Rodagem (DER) – Na sexta-feira, as operações de fluidez ocorrerão normalmente. No sábado e no domingo, como de costume, as operações não serão realizadas. Também no domingo, o Eixão do Lazer será aberto ao público, das 6h às 18h.

DF Legal

As equipes de plantão estarão voltadas para os eventos entre a Torre de TV, no dia 31, e a posse presidencial, no dia 1º. Além disso, duas equipes volantes estarão de prontidão para realizar diligências emergenciais nas regiões administrativas.

Transporte

Ônibus – Na sexta-feira, os ônibus vão circular em esquema de dia útil, com reforço na operação no Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte), na Prainha, em Sobradinho, em Ceilândia e no Gama no horário de encerramento da programação do evento Viva 2023 e dispersão do público – entre 23h e 1h. As pessoas que residem nas regiões onde ocorrerão os eventos contarão com reforço nas linhas circulares de cada região. Quem pretender se deslocar de outras regiões poderá fazer integração com as linhas de ligação que partem da Rodoviária do Plano Piloto, que também terão reforço de viagem.

No dia 31 (sábado), véspera de ano-novo, os ônibus seguirão os horários da tabela de sábado, com aumento de viagens conforme a demanda de passageiros. A operação terá reforço especial nas linhas circulares de todas as regiões administrativas e linhas da Rodoviária do Plano, no horário de encerramento dos eventos e dispersão do público (entre meia-noite e 2h).

No sábado, a Linha 103.1 estará funcionando para atender o público que participa da passagem de ano na Prainha. A linha faz o percurso Rodoviária do Plano Piloto/Pontão/Prainha. Os ônibus circularão com uma viagem por hora a partir das 12h, podendo haver acréscimo de acordo com a demanda. Entre as 18h e as 21h, as viagens passam a ser a cada 30 minutos. Na dispersão do público, entre meia-noite e 2h, haverá viagens a cada meia hora, com possibilidade de acréscimo conforme a demanda.

No domingo, os coletivos também seguirão a programação horária de sábado, com aumento no número de viagens conforme a demanda de passageiros, devido às cerimônias de posse presidencial e do GDF. Haverá reforço ao longo de todo o dia e, principalmente, para o retorno do público que for participar dos eventos festivos – com encerramento previsto por volta das 4h.

Em 2 de janeiro (segunda-feira), os ônibus do transporte público coletivo do DF voltam a funcionar com tabela normal de dia útil.

Metrô – A operação será normal na sexta-feira. Nos dias 31 e 1º de janeiro, haverá uma programação especial.

No sábado, o Metrô vai operar das 5h30 às 2h. Até as 23h30, todas as estações estarão funcionando para embarque e desembarque. Até as 2h, somente as estações Central, Estrada Parque e Terminal Ceilândia estarão abertas para embarque. O desembarque ocorrerá em todas as estações.

No domingo, a operação será das 9h às 2h. Até as 22h, todas as estações estarão funcionando para embarque e desembarque. Até as 22h, somente a Estação Central estará aberta para embarque. O desembarque ocorrerá em todas as estações.

Saúde

Samu – Atendimento 24 horas, pelo telefone 192.

Emergências – As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.

A emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) funciona em plantão 24h, de forma ininterrupta.

UBSs – Funcionamento normal na sexta-feira. Algumas unidades funcionarão no sábado. Unidades fechadas no domingo.

Ambulatórios e policlínicas – Não funcionam nos dias 31 e 1º, retornando na segunda-feira (2).

Caps – As unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e dos Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionarão de forma ininterrupta. Já os dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi), não abrem aos fins de semana (sábado e domingo, 31 e 1º), retornando na segunda-feira (2).

Farmácias de Alto Custo – Não abrem nos dias 31 e 1º, retornando na segunda-feira (2).

Hemocentro – A Fundação Hemocentro fará atendimento das 7h às 12h no dia 31. Fechada no dia 1º.

Desenvolvimento Social

Restaurantes comunitários – Na sexta-feira, funcionamento normal das 7h30 às 8h30 (para as unidades que servem café da manhã) e das 11h às 14h. Fechados nos dias 31 e 1º.

Cras e Creas – Funcionam normalmente na sexta-feira, de acordo com o horário de cada unidade. Fechados nos dias 31 e 1º.

Centros Pop – Funcionam normalmente no dia 30. No sábado (e no domingo, estão abertos das 7h às 19h.

Caesb – Não haverá expediente nos dias 30, 31 e 1º e nem atendimento nos escritórios e postos do Na Hora. Para garantir o atendimento aos serviços essenciais, equipes de manutenção seguirão trabalhando em regime de plantão. O atendimento remoto pelo Portal de Serviços, a Agência Virtual, o aplicativo, o site da companhia e o telefone 115 funcionam ininterruptamente.

Revisão ou segunda via de contas alteração de titularidade e vencimento, consumo de água, consulta de protocolos, parcelamento de débitos, primeira ligação de água, autoleitura, ressarcimento de danos, alteração do titular ou do vencimento da conta, religação de água, débitos, manutenção de redes, além de serviços comerciais, como análise de contas, atualização de cadastro e religação, podem ser solicitados pelos canais virtuais.

Energia elétrica

CEB – Funcionará sexta-feira (30) normalmente. Nos dias 31 e 1º, as equipes de manutenção atuarão em sistema de plantão de fim de semana.

Neoenergia – As lojas de atendimento (Lago Sul, Paranoá, Planaltina, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga) e a agência móvel (Área Especial 08, Setor Norte, Planaltina – próximo ao restaurante comunitário de Planaltina) funcionarão normalmente na sexta-feira.

Os canais de atendimento virtuais e o plantão operacional da Neoenergia Brasília seguem disponíveis diariamente, 24 horas, e estão preparados para prestar orientações e para o registro e atendimento dos serviços da distribuidora. Informações: (61) 3465-9318 (WhatsApp), aplicativo, site, redes sociais (enviar mensagem privada para @neoenergiabsb no Twitter) e telefone 116.

Justiça e Cidadania

Não haverá atendimento presencial nos serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) nos dias 31 e 1º.

Na Hora – As unidades estarão fechadas.

Procon – Os postos do Procon funcionam normalmente na sexta-feira (30). Ficam fechados nos dias 31 e 1°.

Conselho Tutelar e Centro Integrado 18 de Maio – As unidades do Conselho Tutelar e do Centro Integrado 18 de Maio estarão fechadas. No entanto, as demandas urgentes dos conselhos tutelares podem ser registradas pelo telefone 125 ou pelo e-mail [email protected] Já as demandas urgentes do Centro Integrado 18 de Maio serão atendidas pelo telefone (61) 98314-0636, das 8h às 20h.

Pró-Vítima – Os núcleos do Programa Pró-Vítima estarão fechados, mas funcionam em regime de plantão e o contato pode ser realizado pelos telefones disponíveis no site (https://www.sejus.df.gov.br/pro-vitima/).

BRB

As agências estarão fechadas para atendimento ao público de sexta-feira (30) a domingo (1º).

Parques ecológicos

As unidades de conservação administradas pelo Brasília Ambiental estarão funcionando normalmente nos dias 30 e 31 de dezembro e 1° de janeiro de 2023. Confira os horários de funcionamento dos parques.

→ 5h às 22h – Parque Ecológico de Águas Claras

→ 5h30 às 20h – Parque Ecológico Olhos d’Água (das 6h às 18h, nos portões laterais)

→ 6h às 18h – Parque Recreativo do Gama, Parque Ecológico do Paranoá, Parque Ecológico do Lago Norte, Parque Ecológico do Riacho Fundo, Parque Ecológico Areal, Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul.

→ 6h às 20h – Monumento Natural Dom Bosco, Parque Ecológico Sucupira, Parque Ecológico da Asa Sul, Parque Ecológico Cortado

→ 6h às 22h – Parque Ecológico Ezechias Heringer, Parque Ecológico Veredinha, Parque Ecológico Península Sul

→ 7h às 18h – Parque Ecológico Três Meninas

→ 8h às 18h – Parque Distrital das Copaíbas

Serviço Veterinário Público

Funcionará normalmente na sexta-feira, das 7h30 às 17h, com a triagem até as 15h, horário em que o portão fecha no Parque Ecológico do Cortado, em Taguatinga Norte. A única exceção é para Unidade Móvel, em Sobradinho, que ficará fechada. O Serviço Veterinário Público (Hvep) não funciona nos fins de semana.

Espaços públicos culturais

Todos os espaços culturais sob a gestão da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) estarão fechados de sexta-feira a domingo.

Torre de TV

O mirante da Torre de TV funciona em horário normal na sexta-feira, das 10h às 22h. No sábado, aberto em horário reduzido, das 10h às 16h. No domingo, o mirante fica fechado para visitação.

Planetário

Não abre nos dias 30, 31 e 1º.

Zoológico de Brasília

Funciona normalmente das 8h30 às 17h. A venda de ingressos é feita somente na bilheteria do parque com pagamento em dinheiro, até as 16h.

Jardim Botânico

Na sexta-feira, funciona das 9h às 17h. Nos dias 31 e 1º, estará fechado. No dia 2, estará fechado para visitação, apenas com expediente interno.

Centros olímpicos e paralímpicos

As atividades convencionais dos COPs estão de recesso e voltam em 12 de janeiro de 2023. Nos dias 30 e 31, a unidade da Estrutural estará aberta para toda a comunidade com o evento Cyber Arena, de jogos eletrônicos, entre as 9h e as 17h.

