Confira o funcionamento dos cemitérios no Dia dos Finados

Os seis cemitérios do DF – Asa Sul, Brazlândia, Gama, Planaltina, Taguatinga e Sobradinho – terão o horário de funcionamento estendido no feriado de 2 de novembro, Dia de Finados.

Os locais serão abertos uma hora mais cedo, às 7h, e o encerramento das atividades ocorrerá às 18h30, com o fechamento dos portões às 19h. O atendimento ao público na administração de cada unidade também será estendido nesse dia, ocorrerá das 7h30 às 18 horas.

Velórios e sepultamentos ocorrerão normalmente no feriado.

Acesso de pedestres

A entrada de pedestres será livre pelo portão principal de cada cemitério. Todas as entradas estarão sinalizadas e serão fiscalizadas pelos órgãos de trânsito.

Apenas no cemitério Campo da Esperança (Asa Sul) serão liberados dois portões: o principal, ao lado do templo da LBV; e o do Parque da Cidade, em frente ao Estacionamento 6.

Acesso de veículos

Asa Sul, Taguatinga, Gama e Sobradinho: somente será permitida a entrada de veículos com autorização de vaga especial para idoso ou pessoa com deficiência emitida pelo Detran-DF. Em Planaltina e Brazlândia não será permitida a entrada de veículos.

Atendimento ao público

Todos os cemitérios aumentarão o número de terminais e de atendentes no feriado. Serão 17 terminais e 35 atendentes extras para reforçar o trabalho, além dos 170 funcionários da empresa, que permanecerão nos cemitérios durante todo o dia.

Transporte interno

A empresa concessionária oferecerá transporte interno gratuito nos quatro maiores cemitérios do DF: Asa Sul, Taguatinga, Gama e Sobradinho. O serviço funcionará durante todo o dia. O intervalo entre uma viagem e outra de van será em média de 15 minutos, com ponto de partida na entrada principal.

Segurança

A equipe de segurança particular será reforçada no Dia de Finados. A Campo da Esperança Serviços também contará com o apoio da Secretaria da Segurança Pública, da Secretaria de Justiça, do DF Legal, das administrações regionais, das Polícias Militar e Civil, do Detran-DF, do DER-DF e do Corpo de Bombeiros.

Não será permitida a presença de vendedores ambulantes no interior dos cemitérios. A responsabilidade pela segurança, pelo trânsito e pela fiscalização é dos órgãos do governo do DF.

Missas

A Arquidiocese de Brasília realizará missas nos seis cemitérios do DF. O controle de público nas tendas onde ocorrerão as celebrações será feito pela Arquidiocese de Brasília, que também é responsável pela programação.

Horários das missas

Asa Sul, Gama, Planaltina e Sobradinho

Às 8 horas, às 9h30, às 11 horas, às 12h30, às 14 horas, às 15h30 e às 17 horas.

Taguatinga

Às 8 horas, às 9h30, às 10h30, às 12 horas, às 14 horas, às 15h30 e às 17 horas.

Brazlândia

Às 7 horas, às 9 horas, às 11 horas, às 15 horas e às 17 horas.

*O arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, celebrará as seguintes missas: Sobradinho, às 8 horas; Taguatinga, às 12 horas; e Asa Sul, às 17 horas.

Modernização dos serviços dos cemitérios

Foto: Divulgação

A concessionária iniciou a renovação de máquinas e os equipamentos. Em outubro, foram adquiridos 12 tratores, 20 plataformas de alumínio, 15 carroças de apoio, 17 carros descensores (equipamento usado para depositar o caixão dentro do jazigo), 16 toldos para sepultamentos, duas empilhadeiras e quatro carros elétricos para transportar o caixão da capela de velório até a sepultura da família.

O maquinário já está sendo utilizado nas unidades da Asa Sul, de Taguatinga e do Gama, que recebem 85% dos sepultamentos. Até o fim de novembro, novos itens chegarão para equipar os cemitérios de Planaltina, Sobradinho e Brazlândia.

O investimento inicial foi de R$ 3 milhões e tem como principais objetivos melhorar a prestação dos serviços cemiteriais para a população, desde o sepultamento até a manutenção dos jazigos; e proporcionar melhores condições de trabalho para os funcionários, que recebem equipamentos mais modernos e eficientes.