Confira o calendário das feiras rurais em março no Distrito Federal

Com a pandemia, as pessoas se conscientizaram mais para a necessidade de escolher uma alimentação mais saudável, que fortaleça o organismo e que ajude na prevenção de doenças. Disponíveis em todo o DF, as feiras da agricultura familiar são uma boa opção para adquirir esses alimentos. Nelas é possível encontrar frutas, legumes, hortaliças, panificados, mel, pimentas, cogumelos, geleias, cafés, artesanato, entre diversos outros itens comercializados por produtores rurais apoiados pela Emater.

O melhor caminho para manter a saúde é a chamada “comida de verdade”, ou seja, aquela baseada em alimentos naturais, não processados ou que foram minimamente manipulados. Nas feiras orgânicas é possível encontrar frutas, legumes, hortaliças, panificados, mel, pimentas, cogumelos, geleias, cafés, artesanato, entre diversos outros itens comercializados por produtores rurais apoiados pela Emater.

Além da oferta de produtos saudáveis e naturais, as feiras oportunizam a geração de emprego e renda às pessoas do campo. Confira os dias e locais das feiras rurais deste mês no DF:

Feira Rural no Parque

Quando: dias 13 e 27 (domingos)

Horário: 8h às 14h

Local: Estacionamento 10 do Parque da Cidade (antigo pedalinho)

Feira Rural no CABV – Sobradinho

Quando: dias 8, 15, 22 e 29 (terças-feiras)

Horário: 17h às 21h

Local: Área multiúso do Condomínio Alto da Boa Vista

Feira Rural do Palácio do Planalto

Quando: dias 3, 10, 17, 24, 31 (quintas-feiras)

Horário: 10h às 15h

Local: Anexo IV da Presidência da República (próximo aos restaurantes)

Feira Rural de Multiprodutos do Barreiros

Quando: 4, 11, 18 e 25 de (sextas-feiras)

Horário: 16h às 21h

Local: DF-140, km 11, Núcleo Rural Barreiros (Jardim Botânico)

Feira Rural do Produtor da Vargem Bonita

Quando: dias 5, 13, 19 e 26 (sábados)

Horário: 7h às 15h

Local: Em frente ao comércio local, ao lado da quadra de futebol

Clique aqui para saber os locais e datas de todos os pontos orgânicos e feiras orgânicas do DF.

*Com informações da Agência Brasília