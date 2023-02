Confira locais de atendimento itinerante nesta semana sobre energia

Para facilitar o atendimento, a Neoenergia também conta com uma agência móvel que percorre as cidades, semanalmente

Parcelamento de débitos, solicitação de reparo por danos elétricos, troca de titularidade, ligação nova: esses e outros serviços estão disponíveis nos locais de atendimento itinerante da Neoenergia nas administrações regionais, conforme cronograma de demanda e sem hora marcada.

Para facilitar o atendimento, a Neoenergia também conta com uma agência móvel que percorre as cidades, semanalmente. Como o carro está em manutenção, excepcionalmente durante esta semana não haverá atendimento móvel.

Além das administrações regionais, a distribuidora oferece também outros seis pontos fixos de atendimento presencial – no Paranoá, em Planaltina, São Sebastião, Taguatinga, Samambaia e no Lago Sul – sem necessidade de agendamento. Outra possibilidade são os sete postos do Na Hora.

Confira abaixo os locais de atendimento itinerante da Neoenergia entre esta segunda-feira (13) e a próxima sexta-feira (17):