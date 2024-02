Confira as mudanças na EPTG a partir desta 6ª feira

Essa modificação é parte do processo de expansão do Corredor Eixo Oeste

A partir desta sexta-feira (16), serão implementados novos desvios de tráfego na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), no sentido Eixo Monumental, devido à realização de trabalhos de concretagem das faixas mais à direita da via.

Essa modificação é parte do processo de expansão do Corredor Eixo Oeste até a região central do Plano Piloto, com o trecho inicial localizado na interseção da EPTG com a Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig). Ao todo, serão seis trechos que passarão por obras.

O projeto abrange a abertura de uma faixa exclusiva para ônibus do sistema BRT, a construção de estações de parada para o transporte coletivo, nove viadutos, além de passagens para pedestres e ciclovias.

No primeiro trecho, o Governo do Distrito Federal (GDF) dará início à implantação do corredor BRT, com a construção de dois novos viadutos, a instalação de ciclovias e a realização de obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.

Inicialmente, apenas a faixa reversa e a pista de concreto mais à esquerda estarão disponíveis para os motoristas que se deslocam em direção ao Eixo Monumental e ao Setor Policial.

Dessa forma, os condutores que seguirem para o Eixo Monumental deverão utilizar a faixa reversa, enquanto aqueles que precisarem ir para o Setor Policial deverão transitar pela pista de concreto mais à esquerda da via.

Para os motoristas que estiverem na via marginal e desejarem acessar o Eixo Monumental ou o Setor Policial, será necessário utilizar a última saída disponível e, obrigatoriamente, acessar a via principal da EPTG.

A via marginal no sentido Eixo Monumental será exclusiva para os condutores que necessitarem acessar a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), uma vez que o tráfego estará interditado após o viaduto. Conforme o avanço das obras, as faixas de rolamento serão liberadas progressivamente.