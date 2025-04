Confira as alterações no trânsito durante as festividades do 65º aniversário de Brasília

Entre sábado (19) e segunda-feira (21), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal realizará controle de tráfego nas vias S2 e N2 da Esplanada dos Ministérios, em apoio à Polícia Militar, para garantir a segurança das mais de 150 mil pessoas esperadas nas comemorações do 65º Aniversário de Brasília. As intervenções no trânsito acontecerão das 14h às 2h do dia seguinte.

Os agentes de trânsito farão o controle do tráfego de veículos nas vias adjacentes durante todo o período do evento, coibindo o estacionamento em local proibido ou que prejudique a fluidez nas vias a fim de garantir a segurança nas proximidades dos locais de shows e a incolumidade física do público. A sinalização dos locais será implantada na noite de sexta-feira (18).

A Unidade de Operações Aéreas (Uopa) atuará com o helicóptero Sentinela, a fim de ter uma visão privilegiada e abrangente de toda a área do evento, possibilitando o monitoramento em tempo real das condições de tráfego, a identificação imediata de pontos de congestionamento e a indicação de rotas alternativas, fazendo a coordenação eficiente das equipes em solo, principalmente em horários críticos de chegada e dispersão do público.

As orientações repassadas pela equipe do Sentinela serão utilizadas para reposicionamento das equipes em áreas com maior necessidade e fechamento ou abertura de vias conforme a dinâmica do fluxo, além de auxiliar na implementação de rotas alternativas em casos de obstrução de vias.

Já a Unidade de Motociclistas Operacionais (Umop) atuará de forma a proporcionar mobilidade tática avançada para as operações de trânsito durante o evento, oferecendo capacidade de resposta rápida, versatilidade de deslocamento e presença ostensiva em áreas de difícil acesso para outros veículos.

Para isso, os motociclistas do Detran-DF farão intervenção imediata em pontos críticos de congestionamento, fiscalização dinâmica em áreas de estacionamento irregular e pontos de parada e desembarque não autorizados, além de coibir infrações de trânsito e proporcionar resposta rápida a incidentes e emergências. A escolta de veículos de emergência, como ambulâncias e Corpo de Bombeiros, por exemplo, e comboios oficiais ficará a cargo dos motociclistas operacionais do Detran-DF.

“É importante que todos estejam atentos às orientações dos agentes de trânsito e dos policiais militares, trafegando com muita atenção e velocidade reduzida, para que o tráfego de pedestres transcorra de forma segura e que possamos realmente festejar com alegria e segurança o aniversário de nossa cidade”, ressalta o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF, Glauber Peixoto.

Vale estacar que o Buraco do Tatuí sentido norte está em obras. Outra informação importante é que o controle de acesso ao estacionamento da Cúria será realizado pelo pessoal da Catedral, sendo a entrada e saída realizadas pela via S2. Na entrada do túnel do Itamaraty, o Detran-DF fará controle da entrada e saída de veículos de PCD e Idosos para os estacionamentos e impedirá a entrada de pedestres pelo túnel. Os agentes implantarão dois pontos de travessia de pedestres nas extremidades da alça leste do Eixo Rodoviário, com a presença de viaturas a partir das 13h para facilitar o tráfego de pedestres que se dirigem aos locais de show.

*Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)