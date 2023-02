Confira a tabela horária dos ônibus para o Carnaval

Para os festejos, a frota de ônibus circulará em esquema especial e haverá reforço de viagens até duas horas após o encerramento dos eventos

O Carnaval chegou e os foliões já mostram animação para aproveitar as festas após dois anos de pausa por conta da pandemia. Para os festejos, a frota de ônibus circulará em esquema especial e haverá reforço de viagens até duas horas após o encerramento dos eventos.

Na sexta-feira (17), os ônibus seguirão tabela horária de dia útil. No sábado (18), a tabela horária será a de sábado e, no domingo (19), será tabela de domingos e feriados.

Já na segunda-feira (20), as viagens serão de dia útil. Na terça-feira (21), os ônibus circularão com tabela de domingo e, na Quarta-Feira de Cinzas (22), a frota circulará normalmente com tabela horária de dia útil, com reforço nas linhas entre as 11h e as 13h, em função do início do expediente dos órgãos públicos, que iniciará às 14h.

No dia 25, a capital ainda contará com os últimos eventos de carnaval e, para atender a despedida dos foliões, os ônibus circularão com a tabela horária de sábado com reforço de viagens até duas horas após o encerramento das festividades.

Os horários das linhas de ônibus podem ser conferidos por meio do site DF no Ponto.

Com informações da Agência Brasília