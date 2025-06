Confira a programação do transporte público nos dias de ponto facultativo

O programa Vai de Graça, que garante gratuidade no transporte público do Distrito Federal aos domingos e feriados, não será aplicado nos pontos facultativos desta quinta (19) e sexta-feira (20). Nesses dois dias, a tarifa será cobrada normalmente no metrô, ônibus e BRT. A gratuidade retorna no domingo (22), conforme previsto pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF).

A medida segue as regras do Decreto Distrital nº 46.716/25, que define os feriados e pontos facultativos no DF ao longo do ano.

Programação especial

Para atender à demanda dos próximos dias, a Semob-DF organizou um esquema especial de funcionamento do transporte coletivo:

Quinta-feira (19) : Ônibus circularão com a tabela de sábado , com reforço em linhas de maior demanda.

: Ônibus circularão com a , com reforço em linhas de maior demanda. Sexta-feira (20) : Operação com tabela de dia útil , com ajustes nas linhas escolares, nas que atendem à UnB e à Esplanada dos Ministérios .

: Operação com , com . Sábado (21) e domingo (22): Funcionamento conforme as tabelas habituais dos respectivos dias.

Reforço no transporte para Corpus Christi

A pedido da Semob, as empresas de transporte coletivo vão reforçar a frota de ônibus com destino à Rodoviária do Plano Piloto nesta quinta-feira (19), por conta da celebração de Corpus Christi, que ocorrerá na Esplanada dos Ministérios.

O reforço será realizado a partir das 12h, horário de início da concentração do público, e na dispersão, entre 20h e 21h. A expectativa é de que o evento reúna cerca de 50 mil pessoas.

A Semob orienta os passageiros a planejarem seus deslocamentos com antecedência, especialmente nos horários de maior fluxo.

Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF)