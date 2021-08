ConexãoAfro e A Pilastra realizam festival patrocinado pelo IDP no Cine Drive-in

É a primeira edição do “Conexcine – Arte é feita de diversidade”. Serão transmitidos cinco curtas e um longa-metragem que exaltam pluralidade

Arte é feita de diversidade. Baseado nisso, o projeto ConexãoAfro e a casa de cultura A Pilastra se juntam na realização do Conexcine, um festival de cinema para contemplar produções audiovisuais que têm pluralidade como essência. A mostra ocorre na próxima terça-feira (31), às 18h, no Cine Drive-in. A entrada é gratuita mediante doação de absorventes — veja detalhes ao fim do texto.

Batizado de “Conexcine – Arte é feita de diversidade”, o festival irá transmitir cinco curtas e um longa-metragem. O Cine Drive-in foi escolhido para a realização da mostra pensando nos cuidados contra a covid-19, já que o espaço permite o distanciamento social.

O Conexcine tem por objetivo não só promover a diversidade, mas também dar oportunidades a pequenos produtores do cinema independente, que, assim como todo o segmento cultural, sofreu muito com as restrições e cortes causados pela pandemia. “Por meio dessa mostra, queremos também democratizar acessos e visibilizar a criação artística de pessoas negras e LGTBQIA+, assim como suas narrativas e perspectivas de mundo”, afirmam as organizadoras.

Os filmes

Os cinco curtas e o longa-metragem a serem exibidos celebram a diversidade. Os trabalhos foram escolhidos mediante chamada-relâmpago e curadoria realizadas pelo ConexãoAfro e pela Pilastra. Os filmes a serem exibidos são:

Uma noite sem lua, 2020 (SP). Castiel Vitorino – 27 min e 30 seg.

O limite das linguagens usadas para descrever nossas transfigurações, é a palavra. A

A palavra Travesti é um limite, um convite e um lembrete. E minha escuridão pré-existe à raça e ao gênero. A comunidade é, ao mesmo tempo, veneno e mel. Eu sou bantu. Eu sou a mensageira que anuncia a transmutação que nomeamos de Travesti.

Lamento de Força Travesti, 2021 (PE). RENNA – 4 min e 47 seg.

Um ato de resistência. Uma forma de persistir no sonho de acordar e estar VIVA todos os dias. Qual o seu sonho? Como você se imagina daqui há 10 anos? Ser uma corpa trans e travesti no Brasil é um ato de resistência diária, estar viva e se permitir sonhar é preciso. Em um sertão futurista um bando de travestis cangaceiras criam seu próprio reduto. Do barro criam suas corpas-territórios, evocam da força do fogo suas ancestralidades, celebram as suas existências e sonham.

Inabitáveis, 2020 (ES). Anderson Bardot – 25 min.

Uma companhia contemporânea de dança está prestes a estrear “Inabitáveis”’, o seu mais novo espetáculo que aborda como tema a homoafetividade negra. Paralelamente aos ensaios, o coreógrafo constrói uma amizade com Pedro, um jovem menino negro que não se identifica

Deyse Ex Machina, 2021 (DF). Ros4 Luz – 14 min.

Certa madrugada de pandemia, Ros4 sonha que todos conseguem entender as fronteiras entre a hipersexualização de corpos transvestigeneres e a subjetividade individual guiada pelo desejo.

Alice Júnior, 2019 (PR). Gil Baroni – 87 min.

Alice Júnior é uma youtuber trans cercada de liberdades e mimos. Depois de se mudar com o pai para uma pequena cidade onde a escola parece ter parado no tempo, a jovem precisa sobreviver ao ensino médio e ao preconceito para conquistar seu maior desejo: dar o primeiro beijo.

IDP – Núcleo Laudelina

O Núcleo Interdisiciplinar de Liderança e Diversidade – LAUDELINA, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), é patrocinador do Conexcine. Durante a mostra, o IDP vai anunciar a inauguração deste núcleo e explorar a história de Laudelina de Campos Melo, pioneira na luta por direitos de trabalhadores domésticos no Brasil na época da ditadura militar.

O intuito do Núcleo LAUDELINA é fortalecer as redes de iniciativas voltadas à diversidade, trabalhos que o IDP já realiza, bem como promover e fomentar novos projetos e pesquisas relativos ao tema de liderança e diversidade, contribuindo para ampliação da visibilidade e do lugar de fala de minorias da sociedade.

SERVIÇO

1º FESTIVAL CONEXCINE – ARTE É FEITA DE DIVERSIDADE

31 de agosto de 2021

Cine Drive-in – SRPN Trecho 1 – Brasília-DF

Das 18h às 21h40

Entrada gratuita mediante doação de um pacote de absorvente por pessoa. Os absorventes serão entregues pelo ConexãoAfro e pela A Pilastra à comunidade Mulheres de Axé do Brasil, que fará a distribuição às detentas da Penitenciária Feminina do DF (Colmeia).

O ingresso deve ser retirado no Sympla (clique para retirar). Cada ingresso é válido para um carro. Caso opte por não doar o pacote de absorvente, a entrada custa R$ 10 por pessoa. O pagamento será feito na hora via PIX ou PicPay.

Parceria: Mulheres de Axé do Brasil

Patrocínio: Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e IDP – Núcleo Laudelina

Contato: @projetoconexaoafro e @apilastra