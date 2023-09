Condomínio Mestre D’Armas II terá acesso a mais viagens de ônibus

Linha 066.4 circulará com três novos horários noturnos a partir de segunda-feira (18)

A pedido dos moradores do condomínio Mestre D’Armas II, localizado na região administrativa de Planaltina, a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) ampliará o número de viagens diárias da linha 066.4. Os ônibus fazem o trajeto circular entre o Terminal de Planaltina, a Vila Dimas (DF-128) e a BR-020.

A partir da próxima segunda-feira (18), a 066.4 passará a circular, nos dias úteis, também nos horários de 19h35, 20h35 e 21h35. A linha opera todos os dias da semana, com partidas do Terminal de Planaltina. De segunda a sexta-feira serão 41 viagens diárias e aos sábados e domingos, 20 saídas.

O subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus, explica que o novo serviço irá ajudar no deslocamento dos moradores e estudantes da comunidade. “Foi reivindicado pelos habitantes do condomínio Mestre D’Armas II que viagens fossem incorporadas à tabela horária da linha, pois havia carência de mais partidas noturnas”, ressalta.

A linha 066.4 atende cerca de 500 pessoas diariamente em dias úteis. A operação do serviço é realizada pela concessionária Piracicabana e a tarifa é de R$ 2,70. A rota completa e os horários da linha poderão ser acessados por meio do site DF no Ponto a partir do início da operação dos serviços.

Serviço

Mais viagens da linha 066.4

→ Novos horários de segunda a sexta-feira: 19h35, 20h35 e 21h35

→ Empresa: Piracicabana

→ Tarifa: R$ 2,70.

Com informações da Agência Brasília