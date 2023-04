Condenado por matar servidora do TSE é encontrado morto na Papuda

No último dia 27, deputados teriam recebido a informação de que o preso foi agredido por policiais penais ao ser transferido de ala

Alan Fabiano Pinto de Jesus foi encontrado morto dentro de sua cela, na Papuda, na última segunda-feira (3). Ele foi condenado em dezembro de 2021 por matar sua ex-namorada, Luciana de Melo Ferreira, com 48 golpes de tesoura dentro do próprio apartamento, em dezembro de 2019.

A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) pede informações sobre a morte de Alan. No último dia 27, deputados teriam recebido a informação de que ele foi agredido por policiais penais ao ser transferido de ala.

O detento relatou ter sofrido diversas agressões físicas e ameaças, além de ter tido seus produtos de higiene retirados. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Barbárie

No dia 21 de dezembro de 2019, Alan esfaqueou a ex-namorada Luciana até a morte após não aceitar o término. Os peritos criminais encontraram 48 perfurações em seu corpo, a maioria nas costas.

O crime aconteceu no prédio onde a mulher, que era servidora do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), morava, no Sudoeste. Ele estava escondido no corredor a esperando, e quando percebeu sua presença, Luciana tentou bater a porta, mas ele forçou a entrada no apartamento. Dois anos depois, Alan foi condenado pelo assassinato da servidora.